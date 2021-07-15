İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2021 Perşembe / 5 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5593
  • EURO
    10,1284
  • ALTIN
    502.744
  • BIST100
    1367.25
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi başarılı olsaydı, Türkiye'yi nasıl günler bekliyordu?
Güncel

15 Temmuz'daki hain darbe girişimi başarılı olsaydı, Türkiye'yi nasıl günler bekliyordu?

15 Temmuz 2016'da, Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ- PDY'nin hain darbe girişimi, Başkan Erdoğan'ın dik duruşu ve vatan sevdalılarının direnişiyle bozguna uğratıldı. Milletin iradesine darbe vurmak isteyenler başarıya ulaşsaydı, Türkiye 16 Temmuz'da gözlerini belirsiz bir karanlığa açacaktı. Emekli askerler, yazarlar, edebiyatçılar ve analistler, 'Darbe girişimi başarıyı ulaşsaydı, Türkiye'yi ne bekliyordu?' sorusunu star.com.tr için cevapladı...

star.com.tr15 Temmuz 2021 Perşembe 15:25 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 15:25
ABONE OL

15 Temmuz 2016'da, Türkiye'nin egemenliğini, milletin iradesini gasp etmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ- PDY'nin hain darbe girişimi, yine Türk Milleti'nin destansı direnişiyle bertaraf edildi.

251 vatan sevdalısı, hain kalkışmaya gövdesini siper ederken şehit oldu.

Hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti...


Peki, FETÖ'nün dış destekli hain darbe girişimi başarıya ulaşsaydı, Türkiye nasıl bir karanlığa sürüklenirdi?

Emekli askerler, yazarlar, edebiyatçılar ve analistler bu soruyu star.com.tr için cevapladı...

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.