15 Temmuz'daki hain darbe girişimi başarılı olsaydı, Türkiye'yi nasıl günler bekliyordu?

star.com.tr 15 Temmuz 2021 Perşembe 15:25 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 15:25

15 Temmuz 2016'da, Türkiye'nin egemenliğini, milletin iradesini gasp etmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ- PDY'nin hain darbe girişimi, yine Türk Milleti'nin destansı direnişiyle bertaraf edildi.



251 vatan sevdalısı, hain kalkışmaya gövdesini siper ederken şehit oldu.

Hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti...





Peki, FETÖ'nün dış destekli hain darbe girişimi başarıya ulaşsaydı, Türkiye nasıl bir karanlığa sürüklenirdi?

Emekli askerler, yazarlar, edebiyatçılar ve analistler bu soruyu star.com.tr için cevapladı...