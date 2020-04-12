15 yaşındaki Hilal, 3 gündür kayıp

DHA 12 Nisan 2020 Pazar 15:10 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 15:10

Afyonkarahisar kent merkezi Çavuşbaş Mahallesi'nde oturan Işık ailesinin kızı Hilal, dışarı çıkması yasak olmasına rağmen 10 Nisan günü akşam evden ayrıldı. Ailesinin biraz hava almak için kapının önüne çıktığını düşündüğü genç kız, ortadan kayboldu. 3 gündür kendisinden haber alınamayan Hilal için ailesi polisten yardım istedi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hilal Işık'ı arama çalışması başlattı.

Özel bir firmaya ait dinlenme tesisinde döner ustası olarak çalışan ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında çalıştığı işletmede hizmetlerin geçici olarak durdurulması nedeniyle zorunlu olarak izin kullanan baba Fatih Işık, kızının hava almak için evin önüne çıkmak istediğini söylediğini ancak sonrasında dönmediğini aktardı. Çevrede arama yaptıklarını ancak kızına ulaşamayınca İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunduklarını belirten Fatih Işık, Hilal'i görenlerin veya nerede olduğunu bilenlerin kendilerine yardımcı olmalarını istedi.