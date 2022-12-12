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15 yaşındaki kızın evlendiği ihbarı harekete geçirdi! Düğüne polis baskını

Esenyurt'ta 15 yaşındaki kızın evlendiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, düğüne baskın düzenledi. Düğün sahipleri ile polis arasında arbede yaşanırken, damat ve yaşı küçük gelin ifadelerinin alınması için karakola götürüldü.

IHA12 Aralık 2022 Pazartesi 08:59 - Güncelleme:
15 yaşındaki kızın evlendiği ihbarı harekete geçirdi! Düğüne polis baskını
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Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. 15 yaşındaki H.Ç. isimli kız ile H.G.'nin düğün töreni, mahallede bulunan bir düğün salonunda yapıldı. Telli duvaklı bir şekilde düğün salona gelen yaşı küçük gelin, damatla birlikte pasta kesti, halay çekti.

İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğün salonuna geldi. Gelin ve damadın kimliklerine bakan ekipler, kızın 15 yaşında olduğu tespit etti. Gelin ve damat, aile üyeleri ile birlikte karakola götürülmek istendi. Ancak tarafların aileleri polise saldırdı. Arbede yaşanırken, kalabalık güçlükle sakinleştirildi. Polisler aileden bazı kişileri gözaltına aldı. Gelin ve damat ise ifadelerin alınması için karakola götürüldü.

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