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  • 154 suçtan aranan firari Yunanistan'a kaçarken yakalanarak tutuklanarak cezaevine gönderildi
Güncel

154 suçtan aranan firari Yunanistan'a kaçarken yakalanarak tutuklanarak cezaevine gönderildi

Edirne'de 154 suçtan aranma kaydı olan firari Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı.

AA4 Mart 2024 Pazartesi 18:47 - Güncelleme:
154 suçtan aranan firari Yunanistan'a kaçarken yakalanarak tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkartarak faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, asayiş timleri ve JASAT dedektifleri tarafından hakkında 154 suçtan aranma kaydı bulunan E.A'yı yurt dışında kaçmaya çalışırken yakaladı.

Bu arada ekipler E.A. ile birlikte 20 suçtan aranma kaydı bulunan M.Ç'yi de gözaltına aldı.

İki şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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