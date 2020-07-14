14 Temmuz 2020 Salı 17:56 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 17:56

FETÖ tarafından yapılmaya çalışılan hain darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti. 15Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü'nü 15Temmuz şiirleri 2 kıtalık kısa şiirlerle anmak isteyenler için en anlamlı 15Temmuz şiirleri kısa haberimizde yer alıyor. Milyonlarca vatandaş, genci, yaşlısı demeden sokağa inip demokarsiye sahip çıktığı bu destansı gün için yüzlerce şiir yazıldı. 15Temmuz 2016 yılında FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonrası Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi. 15Temmuz şiirleri kısa: 15Temmuz şiirleri 2 kıtalık bu başlık altından indirerek günün anısına paylaşabilirsiniz. İşte ülkenin dört bir yanında kahramanca direniş öykülerinin yazıldığı 15Temmuz şiirleri..

15TEMMUZ ŞİİRLERİ KISA (2 KITALIK)

ÖLÜM BİR HEDİYEDİR

Ölüm bir hediyedir 15Temmuz'da

Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı

Biz öldük vatan yaşasın diye

Kalan zafer güzel vatana hediye

Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık

Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü

Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık

Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.

15TEMMUZ ŞEHİTLERİ

Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi

Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi

Bir mucize yarattın 15Temmuz gecesi

Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi

O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel

Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel

Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü

Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü

Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı

İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı

Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın

Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın

Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne

Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne

Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz

Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.

Ahmet Selçuk İLKAN

15TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI

Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.

Bu millet liderinin sözünden dönmez.

Türkiyem haini asla affetmez.

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Durmak yok bizlere bugünden gayrı,

Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,

Tanklara siper olan bedenler ile,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Sular uyusa da düşman uyumaz,

Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,

Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber,

Kahraman milletim meydanda bekler,

Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Osman Ali Aydın-Yusuf Dülger

VATAN YAHUT VATAN

Bir Temmuz ki ateşi yakmış geceği

Bir ağıt ki şehit anasından

İnletiyor alemi, yırtmış geceyi

Varsın gelsin zalimin tankı

Mazlumun ahı var üstünde

Bir de ezilmez ahlakı

Kalk ey şehit, şehadet vaktin geldi

Yurdunda kalleş dolu,

Ceddin, deden bu günü görseydi,

alnından öper seni, neslim derdi

Semda nur, duada ezan

ne düşman kalır ne de şeytan

sen bir dua et hele

işte yıkılmayacaktır Vatan o Zaman

15TEMMUZ'DA MİLLETİN GÜCÜ

15Temmuz 2016, saat 22 sularında,

Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,

Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,

Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.

Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,

Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,

Tam ülke elden gitti gidiyor,

Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.

Ey! hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?

Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?

Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,

Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?

Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,

Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,

Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,

İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.

Tuncay Amasyalı

15TEMMUZ ŞEHİTLERİ

Bir çağ idi geldi geçti 15Temmuz

Kazındı hafızalarımıza

Milletimin cesurlukları

Kimi panzerin önüne yattı

Kimi kurşunlara siper etti gövdesini

Başaramadı darbeciler gayesini

Dünya gördü Türk’ün cesaretini

Kabul etmez kimsenin esaretini

Tank da silah da hiç bir şey durduramaz

İnanmış Türk Milletini

Asla korkutamaz

Manavgat / Sarılar

ON BEŞ TEMMUZ

Onlarca bomba attılar,

Ne uğruna savaştılar,

Bir milleti karşılarına aldılar,

En önemli kısmı unutup;

Şanlı bir milleti yok saydılar.

Tarihi zaferlerle dolu bir millet,

Elbette haine dur,diyecek.

Mermiler üstümüze yağdı,

Milyonlarca kahraman vatan için oradaydı.

Uğruna ne şehitler verdiğimiz vatanımızı,

Zalimler gördü nasıl savunacağımızı.

Serdar TOMBAK-Sınıf Öğretmeni

15TEMMUZ GECESİ

Bir ses geliyor ya Rab!

Acep hangi darbeci zincir vuracak bedenimize…

Demir paletlerle geliyorlar …

Demir kanatlarla geliyorlar…

Üstümüze üstümüze geliyorlar…

Ateş kusuyorlar, nefret kusuyorlar.

Bilmez mi ki Allah’ın da bir hesabı var.

Bak bak ta ötelerden neler geliyor…

Çift kanatlı ebabil kuşları, yıkmaya geliyor bu hayâsız akını…

Ezanlar ve sela sesleri

Heyyalel Selah, Heyyalel Felah.

Şehrin bir ucundan yiğitler koşuyor

Akın akın melekler yere iniyor.

Şehit olmak için koşana

Tozu duman katıp düşmanının üzerine yürüyene andolsun ki yarınlar bizimdir…

Yaşasın 15Temmuz şehidim…

15TEMMUZ DESTANI

Bir ihtilal gecesi meydanlara yürüdük

Gökyüzü alev alev yağınca üstümüzden

Tekbirlerle çoğalıp sonsuz yare yürüdük,

Yürüdük sala vakti karadan ve denizden

Karanlığın kalbine aşikare yürüdük

Nurullah Genç

SELAM OLSUN

Selam Olsun Tanka Karşı Dimdik Duran Kahramanlara

Selam Olsun Nene Hatunlara, Şerife Bacılara

Selam Olsun Ak Sakallı Yiğit Delikanlılara

Selam Olsun Ölüme Meydan Okuyan Tüm Canlara

Ve Selam Olsun Kefenim Sırtımda Diyen Başkomutanlara

Helal Olsun Bu Yiğitleri Doğuran Eli Öpülesi Analara

Helal Olsun Çanakkale Ruhunu Yaşatanlara

Helal Olsun Darbeye Darbe Yapan Korkusuzlara

Helal Olsun Meydanları Dolduran Güzel İnsanlara

Ve Helal Olsun Gövdesini Kurşuna Siper Eden Yürekli Adamlara

Yazıklar Olsun Tiyatro Diye Dalga Geçen Dalkavuklara

Yazıklar Olsun Darbeye Sevinen Kanı Bozuklara

Yazıklar Olsun Vatan Elden Giderken Kaygısızlara

Yazıklar Olsun Varlığımıza Diş Bileyen Namussuzlara

Ve Hakkımız Haram Olsun Kendi Milletine Silah Sıkan Soysuzlara

Cuma YAT