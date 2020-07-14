FETÖ tarafından yapılmaya çalışılan hain darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti. 15Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü'nü 15Temmuz şiirleri 2 kıtalık kısa şiirlerle anmak isteyenler için en anlamlı 15Temmuz şiirleri kısa haberimizde yer alıyor. Milyonlarca vatandaş, genci, yaşlısı demeden sokağa inip demokarsiye sahip çıktığı bu destansı gün için yüzlerce şiir yazıldı. 15Temmuz 2016 yılında FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonrası Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi. 15Temmuz şiirleri kısa: 15Temmuz şiirleri 2 kıtalık bu başlık altından indirerek günün anısına paylaşabilirsiniz. İşte ülkenin dört bir yanında kahramanca direniş öykülerinin yazıldığı 15Temmuz şiirleri..
15TEMMUZ ŞİİRLERİ KISA (2 KITALIK)
ÖLÜM BİR HEDİYEDİR
Ölüm bir hediyedir 15Temmuz'da
Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı
Biz öldük vatan yaşasın diye
Kalan zafer güzel vatana hediye
Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık
Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü
Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık
Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.
15TEMMUZ ŞEHİTLERİ
Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi
Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi
Bir mucize yarattın 15Temmuz gecesi
Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi
O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel
Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel
Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü
Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü
Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı
İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı
Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın
Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın
Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne
Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne
Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz
Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.
Ahmet Selçuk İLKAN
15TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI
Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.
Bu millet liderinin sözünden dönmez.
Türkiyem haini asla affetmez.
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Durmak yok bizlere bugünden gayrı,
Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,
Tanklara siper olan bedenler ile,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Sular uyusa da düşman uyumaz,
Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,
Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber,
Kahraman milletim meydanda bekler,
Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Osman Ali Aydın-Yusuf Dülger
VATAN YAHUT VATAN
Bir Temmuz ki ateşi yakmış geceği
Bir ağıt ki şehit anasından
İnletiyor alemi, yırtmış geceyi
Varsın gelsin zalimin tankı
Mazlumun ahı var üstünde
Bir de ezilmez ahlakı
Kalk ey şehit, şehadet vaktin geldi
Yurdunda kalleş dolu,
Ceddin, deden bu günü görseydi,
alnından öper seni, neslim derdi
Semda nur, duada ezan
ne düşman kalır ne de şeytan
sen bir dua et hele
işte yıkılmayacaktır Vatan o Zaman
15TEMMUZ'DA MİLLETİN GÜCÜ
15Temmuz 2016, saat 22 sularında,
Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,
Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,
Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.
Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,
Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,
Tam ülke elden gitti gidiyor,
Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.
Ey! hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?
Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?
Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,
Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?
Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,
Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,
Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,
İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.
Tuncay Amasyalı
15TEMMUZ ŞEHİTLERİ
Bir çağ idi geldi geçti 15Temmuz
Kazındı hafızalarımıza
Milletimin cesurlukları
Kimi panzerin önüne yattı
Kimi kurşunlara siper etti gövdesini
Başaramadı darbeciler gayesini
Dünya gördü Türk’ün cesaretini
Kabul etmez kimsenin esaretini
Tank da silah da hiç bir şey durduramaz
İnanmış Türk Milletini
Asla korkutamaz
Manavgat / Sarılar
ON BEŞ TEMMUZ
Onlarca bomba attılar,
Ne uğruna savaştılar,
Bir milleti karşılarına aldılar,
En önemli kısmı unutup;
Şanlı bir milleti yok saydılar.
Tarihi zaferlerle dolu bir millet,
Elbette haine dur,diyecek.
Mermiler üstümüze yağdı,
Milyonlarca kahraman vatan için oradaydı.
Uğruna ne şehitler verdiğimiz vatanımızı,
Zalimler gördü nasıl savunacağımızı.
Serdar TOMBAK-Sınıf Öğretmeni
15TEMMUZ GECESİ
Bir ses geliyor ya Rab!
Acep hangi darbeci zincir vuracak bedenimize…
Demir paletlerle geliyorlar …
Demir kanatlarla geliyorlar…
Üstümüze üstümüze geliyorlar…
Ateş kusuyorlar, nefret kusuyorlar.
Bilmez mi ki Allah’ın da bir hesabı var.
Bak bak ta ötelerden neler geliyor…
Çift kanatlı ebabil kuşları, yıkmaya geliyor bu hayâsız akını…
Ezanlar ve sela sesleri
Heyyalel Selah, Heyyalel Felah.
Şehrin bir ucundan yiğitler koşuyor
Akın akın melekler yere iniyor.
Şehit olmak için koşana
Tozu duman katıp düşmanının üzerine yürüyene andolsun ki yarınlar bizimdir…
Yaşasın 15Temmuz şehidim…
15TEMMUZ DESTANI
Bir ihtilal gecesi meydanlara yürüdük
Gökyüzü alev alev yağınca üstümüzden
Tekbirlerle çoğalıp sonsuz yare yürüdük,
Yürüdük sala vakti karadan ve denizden
Karanlığın kalbine aşikare yürüdük
Nurullah Genç
SELAM OLSUN
Selam Olsun Tanka Karşı Dimdik Duran Kahramanlara
Selam Olsun Nene Hatunlara, Şerife Bacılara
Selam Olsun Ak Sakallı Yiğit Delikanlılara
Selam Olsun Ölüme Meydan Okuyan Tüm Canlara
Ve Selam Olsun Kefenim Sırtımda Diyen Başkomutanlara
Helal Olsun Bu Yiğitleri Doğuran Eli Öpülesi Analara
Helal Olsun Çanakkale Ruhunu Yaşatanlara
Helal Olsun Darbeye Darbe Yapan Korkusuzlara
Helal Olsun Meydanları Dolduran Güzel İnsanlara
Ve Helal Olsun Gövdesini Kurşuna Siper Eden Yürekli Adamlara
Yazıklar Olsun Tiyatro Diye Dalga Geçen Dalkavuklara
Yazıklar Olsun Darbeye Sevinen Kanı Bozuklara
Yazıklar Olsun Vatan Elden Giderken Kaygısızlara
Yazıklar Olsun Varlığımıza Diş Bileyen Namussuzlara
Ve Hakkımız Haram Olsun Kendi Milletine Silah Sıkan Soysuzlara
Cuma YAT