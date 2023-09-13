16 ayda 16 kez zam! İzmir'de yüksek su faturaları isyan ettirdi

İzmir'de, içme suyu tarifelerine Mart 2022'den bu yana TÜİK'in her ay açıkladığı ÜFE oranında zam yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 16 ayda 16 kez zam yaparak Türkiye genelinde kırılması güç bir rekora imza attı. Kentte suyun ton fiyatı yüzde 300 artarken vatandaşlar ev ve işyerlerinde musluk açmaya korkar oldu. Art arda gelen zamlar, kırsal mahallelerdeki vatandaşları da vurdu. Menderes ilçesine bağlı Bulgurca Mahallesi'nde, 2 bin liradan 8 bin liraya kadar çıkan su faturaları vatandaşı canından bezdirdi.

HALK CANINDAN BEZDİ

Sabah'ın haberine göre, Menderes Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü'ne yaptıkları başvuruların da sonuçsuz kaldığını söyleyen mahalleli, "Su faturalarının neden yüksek geldiğini öğrenmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gittiğimizde, bize 'Mahallenizde inceleme yapan komisyon, indirimli su verilmemesi yönünde rapor verdi' diyorlar. Çoğumuzun suladığı bahçesi, beslediği hayvanı olmadığı halde astronomik faturalar geliyor. Ödeyemez duruma geldik. Ne yapacağımızı şaşırdık. Zaten mahalle olarak doğru düzgün hizmet alamıyoruz. Bunlar yetmezmiş gibi bir de art arda gelen yüksek su faturaları bizleri canımızdan bezdirdi. Suyun ateşi söndürdüğünü bilirdik ama vatandaşı yaktığını bilmezdik" dedi.