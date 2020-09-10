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Güncel

16 bin lira ele geçirildi

Güvenlik güçleri, Kırklareli'nde sahte para operasyonu düzenledi. Baskın yapılan adreste piyasaya sürmeye hazırlanan 16 bin 100 lira tutarında sahte para yakalandı.

AA10 Eylül 2020 Perşembe 10:32 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 10:33
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Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesine bağlı Pazarlı köyünde piyasaya sahte para sürüldüğü bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda Ö.Ş'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında ve evinde 100'er liralık banknotlar halinde 16 bin 100 lira tutarında sahte para, iki ruhsatsız silah, bir av tüfeği, 50 mermi ile 20 gram esrar ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

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