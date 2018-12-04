FETÖ'ye İstanbul ve Kocaeli'de operasyon: 29 gözaltı kararı verildi 16'sı yakalandı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında muvazzafların bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı.
- AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında muvazzafların bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu
Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 6'sı muvazzaf 13 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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