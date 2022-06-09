16 yaşındaki çocuk akranını tüfekle öldürdü

Olay, öğle saatlerinde, Abdullahpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 2006 doğumlu P.Ö., aynı yaştaki H.H.Ç. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine P.Ö., H.H.Ç.'ye pompalı tüfekle ateş etti. H.H.Ç., başına isabet eden saçmalar nedeni ile yere yığılırken, zanlı P.Ö. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ağır yaralanan H.H.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri tespit ettikleri zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Ağır yaralı H.H.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yine 16 yaşındaki şüpheli P.Ö. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başka bir mahallede saklandığı yerde suç unsuru tüfekle birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan P.Ö., İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.