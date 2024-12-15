İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2024 Pazar / 14 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9739
  • EURO
    36,742
  • ALTIN
    2975.32
  • BIST100
    10125.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 16 yaşındaki çocuk 'kız arkadaşıma laf attı' dedi katil oldu! Yaşlı adamı döverek katletti
Güncel

16 yaşındaki çocuk 'kız arkadaşıma laf attı' dedi katil oldu! Yaşlı adamı döverek katletti

Esenyurt'ta, 16 yaşındaki çocuk, kız arkadaşına laf attığını iddia ettiği yaşlı adamı parkta döverek katletti. Dehşet anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA15 Aralık 2024 Pazar 16:30 - Güncelleme:
16 yaşındaki çocuk 'kız arkadaşıma laf attı' dedi katil oldu! Yaşlı adamı döverek katletti
ABONE OL

Olay, 7 Aralık tarihinde Esenyurt Mevlana Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. 16 yaşındaki basketbolcu E.T., kız arkadaşına laf attığı iddiasıyla 81 yaşındaki Mustafa Ergene ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra E.T. Mustafa Ergene'ye yumruklamaya başladı. Yaşlı adam yere yığılırken, şahıs da kaçtı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaşlı adam tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan Ergene'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, Ergene'nin oğlu, polis ekiplerine verdiği ifadesinde, ikili arasında olaydan bir gün önce yine tartışma yaşandığını, ancak polise bir müracaatta bulunulmadığını belirtti.

Polis ekiplerinin çalışması devam ederken 12.12.2024 tarihinde 16 yaşındaki E.T kendiliğinden savcılığa giderek teslim oldu. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan E.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yumruklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

  • esenyurt cinayet
  • esenyurt kavga
  • kavga

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.