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  • 16 yaşındaki lise öğrencisi Galip tüfekle oynarken kendini vurdu
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16 yaşındaki lise öğrencisi Galip tüfekle oynarken kendini vurdu

Denizli'de 16 yaşındaki lise öğrencisi Galip Efe Kocabaş, babasına ait av tüfeği ile oynarken kazara kendisini göğsünden vurarak hayatını kaybetti. Liselinin cansız bedeni, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA13 Mart 2021 Cumartesi 12:46 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 12:46
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Çivril ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yaşayan liseli Galip Efe Kocabaş, dün okuldan evine gelip, odasına girdi. Ardından da babasına ait ruhsatsız av tüfeğiyle oynamaya başladı. İddiaya göre tetiğe yanlışlıkla dokunan Kocabaş, göğsünden vuruldu. Silah sesi üzerine odaya koşan hemşire anne oğlunu kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Galip Efe Kocabaş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Liselinin cansız bedeni, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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