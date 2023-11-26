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  • 18 kişiyi 14 milyon lira dolandırdı, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı
Güncel

18 kişiyi 14 milyon lira dolandırdı, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı

Kayseri'de internet bankacılığı üzerinden yatırım vaadiyle 18 kişinin 14 milyon lirasını dolandırdığı iddia edilen zanlı yakalandı.

AA26 Kasım 2023 Pazar 17:46 - Güncelleme:
18 kişiyi 14 milyon lira dolandırdı, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı
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Alınan bilgiye göre A.S, 2022-2023 yıllarında internet bankacılığı üzerinden yüklü miktarda yatırım yaptığını ve alım satımlarda makas aralığının düşük olması nedeniyle kar oranının yüksek olduğunu iddia ederek, 18 vatandaşın toplam 14 milyon lira değerinde döviz, altın ve çeşitli eşyalarını dolandırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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