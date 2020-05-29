18 yaş altı seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Seyahat izin belgesi e-devlet başvuru sayfası

29 Mayıs 2020 Cuma 14:44 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 14:44

18 yaş altı gençlere seyahat izin belgesi olmaksızın şehirler arası yolculuk bir süre daha yasaklandı. 18 yaş altı gençler seyahat kısıtlaması sonrasında Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? sorusunu araştırmaya başladı. 20 yaş altı için geçerli olan sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı 18 yaş altına indirildi. Yani 18-20 yaş arası gençler 1 Haziran sonrasında dışarı çıkabilecekler. Seyahat kısıtlamalarının da kaldırılmasıyla birlikte 20 yaş altı seyahat yasağı da kalkmış olacak. Bu gelişme sonrası, 18 yaş altı gençler de seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? sorusunun yanıtını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesine göre, 18 yaş altındaki özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin de, uygun şartlarda evlerinden çıkmalarına izin verilecek. Peki 18 yaş altı seyahat izin belgesi nereden alınır? 18 yaş altı seyahat izin belgesi e-devlet başvuru sayfası ile ilgili detaylar haberimizde.

18 YAŞ ALTI SEYAHAT İZİN BELGESİ NEREDEN ALINIR?

18 yaş altı gençler için seyahat izin belgesi e-devlet sayfası olan Turkiye.gov.tr'den arama kısmına yol izni yazılarak alınabilir. 18 yaş altı için sokağa çıkma yasağının devam etmesi nedeniyle 18 yaş altı gençlerin seyahat etmesi izne tabi tutuluyor.

18 YAŞ ALTI GENÇLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR Mİ?

18 yaş altı gençlerin ve çocukların seyahat edebilmesi için velisinin yanında olması şartı uygulanıyor. Bu nedenle seyahat izin belgesinde yanında eşlik edecek velisinin bilgilerinin de belirtilmesi gerekiyor.

KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?

*Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar,

*Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),

*İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler)

*Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,

*Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar,

*Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alabilirler.

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILDI!

Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 ilde devam eden şehirler arası seyahat yasağı 1 Haziran 2020 itibariyle kaldırılıyor. Uçak seferleri 1 Haziran'da, Otobüs seferleri ise 4 haziran'da başlayacak.

18 yaş altı gençler ve çocuklar 1 Haziran itibariyle Çarşamba günü 11.00 ile 15.00 arası dışarı çıkabilecekler. 18 Yaş altı yasağıntamamen kaldırılacağı tarih ise koronavirüs salgınının seyrine bağlı olarak belirlenecek.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Şehirler arası seyahat yasağının devam ettiği 15 ilde giriş çıkışlar 1 Haziran'da sona erecek.

20 YAŞ ALTI YASAK KİMLERİ KAPSIYOR?

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı, 1 Ocak 2002 ve üstü tarihli doğumluları kapsıyor.

DAHA ÖNCE AÇIKLANAN İSTİSNA DURUMLAR

İçişleri Bakanlığı, 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnaları içeren ek genelgeyi valiliklere gönderdi.

18- 20 yaş arasındakiler için hangi durumlarda istisna getirileceği, 81 İl valiliğine gönderilen genelgede şu şekilde sıralandı:

Doğum tarihi 01.01.2002 olmakla beraber;

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,

Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,

Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak. Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacak.

Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

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SEYAHAT YASAĞI İSTİSNALARI

Giriş/Çıkışlarına Kısıtlama/Yasaklama Getirilen İllere;

* Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

* Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan,

* Ölüm nedeni Kovit 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan en fazla 4 kişiye,

* Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler,

* Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

* Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

* Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

* Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolan,

* Kişilerin, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Valilik/Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarınca seyahat izin belgesi verilebilecek.

Ayrıca son alınan kararla tarım işçi ve üreticileri de sokağa çıkma yasağında istisna olan kişilerdir.

* Valilik ve kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru,usulleri geçerli olacak.

* Seyahat izin belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecek.

* Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacak.

* Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için Valilikler tarafından, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacak.