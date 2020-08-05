18 yaşındaki genç serinlemek için girdiği denizde boğuldu

DHA 05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:12 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:12

Ankara'dan arkadaşları Eray Göçer ve Batuhan Alıcı ile Antalya'nın Konyaaltı ilçesine tatile gelen Yahya Kargı, sabah saatlerinde denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren Kargı, arkadaşlarının yardımıyla sahile çıkartıldı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen Yahya Kargı, kurtarılamadı. Kargı'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yahya Kargı'nın polis meslek yüksekokuluna girmek için hazırlık yaptığını söyleyen Eray Göçer, çok üzgün olduklarını belirtti.