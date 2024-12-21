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19 ilde operasyon! 40 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı

19 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik son 1 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen “GÜRZ-30' operasyonlarında; 40 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

AA21 Aralık 2024 Cumartesi 08:17 - Güncelleme:
19 ilde operasyon! 40 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı
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Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 19 ilde düzenlenen "Gürz-30" operasyonlarında 40 zanlı yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre jandarma ekiplerince Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Gürz-30" operasyonları düzenlendi.

40 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda ruhsatsız tabanca, av tüfekleri, yüklü miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek", "örgütün gençlik yapılanmasında yer almak", "terör örgütüne finans sağlamak" ve "sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma personelini tebrik etti.

  • terör operasyonu

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