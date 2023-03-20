19 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Güzel Günler, Teşkilat, Yargı reyting sıralaması

19 Mart reyting sonuçları: Pazar Kanal D'de Yargı dizisi ekrana gelirken, ATV'de Başım Belada isimli yabancı sinema filmi seyirciyle buluştu. TRT1'de ise Teşkilat, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, Fox TV'de Ego, Show TV'de Güzel Günler isimli dizinin yeni bölümü ekrana geldi. TV8'de Survivor 2023'te heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki en çok ne izlendi? İşte 19 Mart 2023 reyting sonuçları



19 MART 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



19 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

ABC ilk 10 program listesinde ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

19 Mart reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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