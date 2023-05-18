19 Mayıs şiirleri, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek törenlerde okunmak üzere araştırılıyor. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı ve İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gündür. Bu kapsamda okullarda ve resmi törenlerde şiir okuyacak olan öğrenciler için En güzel 19 Mayıs şiirlerini haberimizde derledik. Bu özel günü şiirlerle taçlandırmak isteyenler için 19 Mayıs ile ilgili şiirler 2 kıtalık, 3 kıtalık, kısa, uzun, duygusal 19 Mayıs şiirleri haberimizde yer alıyor.
3 KITALIK 19 MAYIS ŞİİRLERİ
19 MAYIS
Yurdu düşmanlar sardı,
Güneşimiz karardı.
Ninelerin gözleri
Birer kanlı pınardı.
Serin bahar meltemi
Gibi beyaz bir gemi
Samsun'a demir attı,
Göklerimiz ağardı.
Bu gemide inanan,
Yurda şan, millete şan;
Büyük, eşsiz kahraman
Mustafa Kemal vardı.
M.Necati ÖNGAY
19 MAYIS
Türk'ün temel taşıdır,
Onun ardından gelen
Kurtuluş Savaşı'dır.
İşte Türk gençliğine,
Sağlam temeldir, diye,
Türk'ün bu şanlı günü
Bırakıldı hediye.
Dünya 19 Mayıs
Bir kurtuluş düğünü.
Bugün 19 Mayıs
Gençlik ve Spor günü.
R. Gökalp ARKIN
MUSTAFA KEMAL VARDI
Yurdu düşmanlar sardı,
Güneşimiz karardı.
Ninelerin gözleri
Birer kanlı pınardı.
Serin bahar meltemi
Gibi beyaz bir gemi
Samsun'a demir attı,
Göklerimiz ağardı.
Bu gemide inanan,
Yurda şan, millete şan;
Büyük, eşsiz kahraman
Mustafa Kemal vardı
Necati Öngay
Bugün, gençlerimiz Atatürk'ü anıyor,
Geçmişimize saygı duyuyor, geleceğimize umutla bakıyoruz,
19 Mayıs, umut dolu bir bayram günüdür,
Atatürk'ün izinde yürüyerek, ülkemizin aydınlık yarınlarına hep birlikte koşuyoruz.
Milli mücadelemizin izleriyle harmanlanmış,
Ülkemizin geleceği, aydınlık yarınlarına koşan umutlar,
Milletimizin birlik ve beraberliğiyle yolumuza devam ediyoruz,
Atatürk'ün izinde yürüyerek, ülkemizin aydınlık yarınlarına hep birlikte koşuyoruz.
Bugün mücadele, direniş, umut ve zaferin sembolü.
Yurdumuzun dört bir yanında bayram coşkusu var,
Gençler yarışıyor, sporcular mücadele ediyor,
Atatürk'ün izinde yürüyerek, ülkemizin aydınlık yarınlarına hep birlikte koşuyoruz.
MUSTAFA KEMAL
Atatürk bir güneş gibi,
Doğmuş 19 Mayıs'ta,
Davul, zurna bir düğün,
Başlamış bütün yurtta.
Bir kurtuluş ateşi,
Yakılırken Samsun'da,
Vazgeçilmezdi artık,
Ölüm de olsa sonunda!
Yeşeren tüm umutlar,
Sonunda bahar oldu,
Bütün işgalci düşmanlar,
Vatanımızdan kovuldu.
Unutur mu? bu millet!
Önderi Mustafa Kemal'i.
Sonsuza kadar bakidir,
Ona olan sevgisi.
BİRKAN SOYLU
19 MAYIS 1919
19 Mayıs,
Türk'ün temel taşıdır,
Onun ardından gelen
Kurtuluş Savaşı'dır.
İşte Türk gençliğine,
Sağlam temeldir, diye,
Türk'ün bu şanlı günü
Bırakıldı hediye.
Dünya 19 Mayıs
Bir kurtuluş düğünü.
Bugün 19 Mayıs
Gençlik ve Spor günü.
R. Gökalp ARKIN
TARİHE ÜN
Bugün Türk'e bir şeref,tarihlere bir ündür
Tutsaklıktan Türklüğünkurtulduğu ilk gündür
Bugün ezdik öz yurda ecel olan başları
bugün çıktı ağzından Ata`mın son kararı
Neydi ah...o karanlık,o günlerdeki acı
Sarmıştı dört yanını yurdun yüz bin umacı
Padişah saltanatı kurtarmak davasında
Memleket tek başına kalmış kendi yasına
Gökler Türk'ün derdinden yas tutmuş kara bağlar
Ateşten bir çemberin içinde Türklük ağlar
Gül kurumuş saksıda bülbül atmış sazını
Mevsimler değiştirmiş baharını yazını...
COŞUYOR
Coşuyor Karadeniz,
Çarpıyor yüreğimiz,
Açıldı Türk'ün önü,
Bekliyor Ata'yı
19 Mayıs günü.
Ata'm Samsun'a çıktı,
Yumruklarını sıktı,
Kurtuluşa hız oldu.
Savaştı içte, dışta,
Dünyaya yıldız oldu.
19 Mayıs ile ilgili kısa şiirler
19 MAYIS
19 Mayıs günü,
Doğmuş büyük atamız.
Masmavi gözleriyle
Eritmiş düşmanları
Gençlere vermiş hediye,
Bu en büyük bayramı
Hep birlikte el ele,
Koruyalım vatanı
O GELIYOR!
Yıl 1919
Mayıs'ın on dokuzu
Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını
Yeryüzüne can veren
Cana heyecan veren
Al yüzlü Oğan güneş.
Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar
Siz de bir an öyle yırtınız uykunuzu.
Uyanın Samsunlular!
Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını
Al yüzlü Oğan güneş
Bugün Çaltıburnu'ndan gülerek doğan güneş
19 MAYIS
Coşuyor Karadeniz,
Çarpıyor yüreğimiz,
Açıldı Türk'ün önü,
Bekliyor Ata'yı
19 Mayıs günü.
Ata'm Samsun'a çıktı,
Yumruklarını sıktı,
Kurtuluşa hız oldu.
Savaştı içte, dışta,
Dünyaya yıldız oldu.
Ali Ertan
19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ
19 Mayıs günü,
Doğmuş büyük ATAMIZ.
Masmavi gözleriyle,
Eritmiş düşmanları.
Gençlere etmiş hediye,
Bu en büyük bayramı.
Hep birlikte el ele,
Koruyalım vatanı
19 MAYIS ŞIIRI
Çelik gibi duruşun,
Şahin gibi bakışın,
Şimşek gibi gelişin,
Unutulmadı Atam.
Uğradığın yerler,
Söylediğin sözler,
Gösterdiğin hedefler,
Unutulmadı Atam.
Birkan Soylu
19 MAYIS
En uğurlu bir gündür
19 Mayıs bana
İstiklalin güneşi
Bugün doğdu vatana.
Kurtuluşun müjdesi
Bugün Samsun'dan geldi
Milletimin gür sesi
Önce buradan yükseldi.
İ. Hakkı TALAS