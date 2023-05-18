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Güncel

19 Mayıs ile ilgili şiirler! Duygusal, kısa, en güzel 19 Mayıs şiirleri (3 kıtalık)

19 Mayıs ile ilgili şiirler, Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a ayak bastığı tarihin 104. yıl dönümünde yoğun olarak paylaşılıyor. Atatürk, Millî Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'da Anadolu topraklarına bastığı 19 Mayıs'ı Türk gençliğine armağan etti. Bu özel günde okullarda düzenlenen törenlerde şiir okuyacak olan öğrenciler için En güzel 19 Mayıs şiirlerini haberimizde derledik. İşte duygusal, kısa, en güzel 19 Mayıs şiirleri (3 kıtalık)

18 Mayıs 2023 Perşembe 14:31 - Güncelleme:
19 Mayıs ile ilgili şiirler! Duygusal, kısa, en güzel 19 Mayıs şiirleri (3 kıtalık)
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19 Mayıs şiirleri, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek törenlerde okunmak üzere araştırılıyor. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı ve İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gündür. Bu kapsamda okullarda ve resmi törenlerde şiir okuyacak olan öğrenciler için En güzel 19 Mayıs şiirlerini haberimizde derledik. Bu özel günü şiirlerle taçlandırmak isteyenler için 19 Mayıs ile ilgili şiirler 2 kıtalık, 3 kıtalık, kısa, uzun, duygusal 19 Mayıs şiirleri haberimizde yer alıyor.

3 KITALIK 19 MAYIS ŞİİRLERİ

19 MAYIS

Yurdu düşmanlar sardı,

Güneşimiz karardı.

Ninelerin gözleri

Birer kanlı pınardı.

Serin bahar meltemi

Gibi beyaz bir gemi

Samsun'a demir attı,

Göklerimiz ağardı.

Bu gemide inanan,

Yurda şan, millete şan;

Büyük, eşsiz kahraman

Mustafa Kemal vardı.

M.Necati ÖNGAY

19 MAYIS

Türk'ün temel taşıdır,

Onun ardından gelen

Kurtuluş Savaşı'dır.

İşte Türk gençliğine,

Sağlam temeldir, diye,

Türk'ün bu şanlı günü

Bırakıldı hediye.

Dünya 19 Mayıs

Bir kurtuluş düğünü.

Bugün 19 Mayıs

Gençlik ve Spor günü.

R. Gökalp ARKIN

MUSTAFA KEMAL VARDI

Yurdu düşmanlar sardı,

Güneşimiz karardı.

Ninelerin gözleri

Birer kanlı pınardı.

Serin bahar meltemi

Gibi beyaz bir gemi

Samsun'a demir attı,

Göklerimiz ağardı.

Bu gemide inanan,

Yurda şan, millete şan;

Büyük, eşsiz kahraman

Mustafa Kemal vardı

Necati Öngay

Bugün, gençlerimiz Atatürk'ü anıyor,

Geçmişimize saygı duyuyor, geleceğimize umutla bakıyoruz,

19 Mayıs, umut dolu bir bayram günüdür,

Atatürk'ün izinde yürüyerek, ülkemizin aydınlık yarınlarına hep birlikte koşuyoruz.

Milli mücadelemizin izleriyle harmanlanmış,

Ülkemizin geleceği, aydınlık yarınlarına koşan umutlar,

Milletimizin birlik ve beraberliğiyle yolumuza devam ediyoruz,

Atatürk'ün izinde yürüyerek, ülkemizin aydınlık yarınlarına hep birlikte koşuyoruz.

Bugün mücadele, direniş, umut ve zaferin sembolü.

Yurdumuzun dört bir yanında bayram coşkusu var,

Gençler yarışıyor, sporcular mücadele ediyor,

Atatürk'ün izinde yürüyerek, ülkemizin aydınlık yarınlarına hep birlikte koşuyoruz.

MUSTAFA KEMAL

Atatürk bir güneş gibi,

Doğmuş 19 Mayıs'ta,

Davul, zurna bir düğün,

Başlamış bütün yurtta.

Bir kurtuluş ateşi,

Yakılırken Samsun'da,

Vazgeçilmezdi artık,

Ölüm de olsa sonunda!

Yeşeren tüm umutlar,

Sonunda bahar oldu,

Bütün işgalci düşmanlar,

Vatanımızdan kovuldu.

Unutur mu? bu millet!

Önderi Mustafa Kemal'i.

Sonsuza kadar bakidir,

Ona olan sevgisi.

BİRKAN SOYLU

19 MAYIS 1919

19 Mayıs,

Türk'ün temel taşıdır,

Onun ardından gelen

Kurtuluş Savaşı'dır.

İşte Türk gençliğine,

Sağlam temeldir, diye,

Türk'ün bu şanlı günü

Bırakıldı hediye.

Dünya 19 Mayıs

Bir kurtuluş düğünü.

Bugün 19 Mayıs

Gençlik ve Spor günü.

R. Gökalp ARKIN

TARİHE ÜN

Bugün Türk'e bir şeref,tarihlere bir ündür

Tutsaklıktan Türklüğünkurtulduğu ilk gündür

Bugün ezdik öz yurda ecel olan başları

bugün çıktı ağzından Ata`mın son kararı

Neydi ah...o karanlık,o günlerdeki acı

Sarmıştı dört yanını yurdun yüz bin umacı

Padişah saltanatı kurtarmak davasında

Memleket tek başına kalmış kendi yasına

Gökler Türk'ün derdinden yas tutmuş kara bağlar

Ateşten bir çemberin içinde Türklük ağlar

Gül kurumuş saksıda bülbül atmış sazını

Mevsimler değiştirmiş baharını yazını...

COŞUYOR

Coşuyor Karadeniz,

Çarpıyor yüreğimiz,

Açıldı Türk'ün önü,

Bekliyor Ata'yı

19 Mayıs günü.

Ata'm Samsun'a çıktı,

Yumruklarını sıktı,

Kurtuluşa hız oldu.

Savaştı içte, dışta,

Dünyaya yıldız oldu.

19 Mayıs ile ilgili kısa şiirler

19 MAYIS

19 Mayıs günü,

Doğmuş büyük atamız.

Masmavi gözleriyle

Eritmiş düşmanları

Gençlere vermiş hediye,

Bu en büyük bayramı

Hep birlikte el ele,

Koruyalım vatanı

O GELIYOR!

Yıl 1919

Mayıs'ın on dokuzu

Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını

Yeryüzüne can veren

Cana heyecan veren

Al yüzlü Oğan güneş.

Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar

Siz de bir an öyle yırtınız uykunuzu.

Uyanın Samsunlular!

Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını

Al yüzlü Oğan güneş

Bugün Çaltıburnu'ndan gülerek doğan güneş

19 MAYIS

Coşuyor Karadeniz,

Çarpıyor yüreğimiz,

Açıldı Türk'ün önü,

Bekliyor Ata'yı

19 Mayıs günü.

Ata'm Samsun'a çıktı,

Yumruklarını sıktı,

Kurtuluşa hız oldu.

Savaştı içte, dışta,

Dünyaya yıldız oldu.

Ali Ertan

19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ

19 Mayıs günü,

Doğmuş büyük ATAMIZ.

Masmavi gözleriyle,

Eritmiş düşmanları.

Gençlere etmiş hediye,

Bu en büyük bayramı.

Hep birlikte el ele,

Koruyalım vatanı

19 MAYIS ŞIIRI

Çelik gibi duruşun,

Şahin gibi bakışın,

Şimşek gibi gelişin,

Unutulmadı Atam.

Uğradığın yerler,

Söylediğin sözler,

Gösterdiğin hedefler,

Unutulmadı Atam.

Birkan Soylu

19 MAYIS

En uğurlu bir gündür

19 Mayıs bana

İstiklalin güneşi

Bugün doğdu vatana.

Kurtuluşun müjdesi

Bugün Samsun'dan geldi

Milletimin gür sesi

Önce buradan yükseldi.

İ. Hakkı TALAS

Öğrenci ve öğretmenler için 19 Mayıs konuşma metinleri

Anlamlı 19 Mayıs mesajları (kısa, resimli)

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