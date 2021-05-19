19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:27 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:27

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs ile ilgili şiirler en çok araştırılan konulardan oldu. 19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıktığı tarihtir. Atatürk, o tarihte Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Bu özel günü anmak isteyenler için kısa, uzun, anlamlı ve 2,3 kıtalık 19 Mayıs şiirlerini haberimizde derledik. İşte Kısa, uzun, anlamlı 19 Mayıs şiirleri (2,3 kıtalık)

19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ

19 Mayıs günü,

Doğmuş büyük ATAMIZ.

Masmavi gözleriyle,

Eritmiş düşmanları.

Gençlere etmiş hediye,

Bu en büyük bayramı.

Hep birlikte el ele,

Koruyalım vatanı

RENKLERDE 19 MAYIS

Ak 19 Mayıs ak

Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak.

Al 19 Mayıs al

Sivas'ta Mustafa Kemal...

Yeşil 19 Mayıs yeşil

Çimenlerde çocuklar oynaşır.

Mavi 19 Mayıs mavi

Ordular hedefimiz uygarlık, ileri.

Mor 19 Mayıs mor

Sonrasını anlatmak zor.

Sarı 19 Mayıs sarı

10 Kasım'da bayraklar yarı.

Ak 19 Mayıs ak

Atatürk vatan, Atatürk bayrak.

Pembe 19 Mayıs pembe,

Atatürk aklım sende.

Uğur YİYİT

O GELİYOR

Yıl 1919

Mayıs'ın on dokuzu.

Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını

Yeryüzüne can veren,

Cana heyecan veren

Al yüzlü Oğan güneş.

Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar ?

Siz de bir an öyle yırtınız uykunuzu.

Uyanın Samsunlular!

Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını

Al yüzlü Oğan güneş.

Bugün Çaltıburnu'ndan gülerek doğan güneş.

19 MAYIS GÜNÜ

Atatürk güneş gibi,

Her daim içimizde,

19 Mayıs gününü,

Yaşatırız kalbimizde.

Atatürk'ün güvendiği,

İşte o gençlik biziz,

19 Mayıs gününü

Özel bir gün biliriz.

Parolamız ileri,

Geri nedir bilmeyiz,

19 Mayıs gününü,

Hepimiz çok severiz.

İlkeleri benimsedik,

Çağdaşlığı hedefledik,

19 Mayıs gününü,

Doğum günümüz bildik.

COŞUYOR

Coşuyor Karadeniz,

Çarpıyor yüreğimiz,

Açıldı Türk'ün önü,

Bekliyor Ata'yı

19 Mayıs günü.

Ata'm Samsun'a çıktı,

Yumruklarını sıktı,

Kurtuluşa hız oldu.

Savaştı içte, dışta,

Dünyaya yıldız oldu.

19 MAYIS

19 Mayıs günü,

Yaşıyor kalbimizde,

Atatürk güneş gibi,

Her zaman içimizde.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri.

Ülkü verir, hız verir.

Bize 19 Mayıs.

Yurdumuzu kurtaran,

Ata'yı unutmayız.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan TÜRK GENÇLERİ

TARİHE ÜN

Bugün Türk'e bir şeref,tarihlere bir ündür

Tutsaklıktan Türklüğünkurtulduğu ilk gündür

Bugün ezdik öz yurda ecel olan başları

bugün çıktı ağzından Ata`mın son kararı

Neydi ah...o karanlık,o günlerdeki acı

Sarmıştı dört yanını yurdun yüz bin umacı

Padişah saltanatı kurtarmak davasında

Memleket tek başına kalmış kendi yasına

Gökler Türk'ün derdinden yas tutmuş kara bağlar

Ateşten bir çemberin içinde Türklük ağlar

Gül kurumuş saksıda bülbül atmış sazını

Mevsimler değiştirmiş baharını yazını...

19 MAYIS'IN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün itilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

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