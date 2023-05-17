19 Mayıs okullar tatil mi 2023? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı özel sektöre tatil mi?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu sene Cuma gününe denk geliyor. 1922 yılında gerçekleşen 19 Mayıs 1919, "Ya istiklal ya ölüm!" düşüncesiyle yürütülen Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak tarihe geçmiştir. Atatürk, bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yaktığı bugünü "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak Türk gençliğine armağan etmiştir. Peki 19 Mayıs'ta okullar tatil mi? 19 Mayıs özel sektöre tatil mi? İşte detaylar...

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs resmi tatiller arasında yer almaktadır. Bu nedenle okullar ve devlet kurumları tatil olacak. Ancak 18 Mayıs Perşembe günü yarım gün tatil olmayacak.

Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller içerisinde yer aldığından cuma günü ayrıca PTT'ler, noterler, kargolar gibi resmi kurumlar kapalı olacaklar.

19 MAYIS 2023 ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?



19 Mayıs'ın bu sene cuma gününe denk gelmesi sebebiyle kamu ve özel sektör çalışanları resmi tatil olup olmadığını merak ediyor.

Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 1 gün tatil yapacak.

Özel sektörde çalışanlar resmi tatillerde izinleri kurum veya işletmenin belirlediği şekilde kullanılır.

2023 RESMİ TATİLLER

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19.05.2023 Cuma

Kurban Bayramı Arefe: 27.06.2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28.06.2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29.06.2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30.06.2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 01.07.2023 Cumartesi

15 temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15.07.2023 Cumartesi

30 Ağustos Zafer Bayramı: 30.08.2023 Çarşamba

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 29.10.2023 Pazar

19 MAYIS ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.