19 Mayıs 2020 sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

11 Mayıs 2020 Pazartesi 11:03 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 11:03

19 Mayıs'ta ve öncesindeki 3 günü de içine alan 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak olması gündeme geldi. Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle bu yıl bayramlarda, salgının bulaş rüskini azaltmak amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs 2020 sokağa çıkma yasağı var mı? soruları merak ediliyor. Bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası kesinleşecek olan 19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı, vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 19 Mayıs'ın hafta içi bir güne gelmesi nedeniyle sokağa çıkma yasağı bu hafta 4 gün sürebilir. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilenler haberimizde.

19 MAYIS’TA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bilindiği üzere daha önce 23 Nisan ve 1 Mayıs gibi resmi tatil olan günler hafta sonları ile birleştirilerek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına alınmıştı

19 Mayıs tarihinin salı gününe denk gelmesi nedeniyle bu hafta 16, 17 , 18, 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olabilir.

19 Mayıs 2020'de tarihi ve haftsonu günlerini kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bugün gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında 19 Mayıs’la birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağının 4 güne uzatılmasının da konuşulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Toplantının ardından sokağa çıkma yasağının süresi belli olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN 24 İL!

Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 24 il sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanmaktadır.

AVM VE KUAFÖRLER AÇILDI

Alışveriş merkezleri ve kuaförler bugün sınırlı hizmet vermeye başlıyor. Türkiye'deki AVM'lerin 4'te 3'ü bugün kapılarını açarken maskesiz müşteri alınmayacak. AVM'lerde 10 metrekareye 1 müşteri prensibi ile hizmet verilecek. Kuaförler randevusuz müşteri kabul etmezken, koltuklar arasında birer koltuk boşluk bırakılarak hizmet verilecek.

Buna göre bugün itibariyle ikinci bir düzenlemeye kadar AVM'lerde şu kurallar geçerli olacak:

*Maskesiz müşteri AVM’ye alınmayacak.

*Müşteriler AVM'ye girmeden önce ateşleri ölçülecek.

*AVM'ler termal kamera ile izlenecek, vücut ısısı yüksek olan tespit edilebilecek.

*Müşterilerin mağazalarda 2 metre sosyal mesafe kuralına uyması sağlanacak.

*AVM'lerde her 10 metrekareye bir müşteri kabul edilecek şekilde içeri insan alınacak.

*Yürüyen merdivenlerin her bir saatte bir dezenfekte edilmesine özen gösterilecek.

*AVM içindeki sinema salonları, spor salonları, restoranlar ve kuaförler kapalı kalacak.

KUAFÖRLER VE GÜZELLİK SALONLARI

Öte yandan uzun süredir kapalı olan kuaförler ve güzellik salonları da bugün itibarıyla yeni önlemlerle açılıyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tedbirlere göre kuaförler ve güzellik salonlarında yeni dönemin kuralları şöyle:

*Müşteriler randevu ile kabul edilecek.

*Müşterilere olabildiğince az personel ile hizmet verilecek.

*Kuaförlerde müşteriler birer koltuk boşluk bırakarak oturacaklar.

*İş yerinde satışa sunulan şampuan ve kozmetik gibi ürünler mümkün olduğunca cam tezgahın arkasına konacak, ortalıkta bulundurulmayacak.