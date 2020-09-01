İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Eylül 2020 Salı / 13 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3721
  • EURO
    8,8228
  • ALTIN
    471.513
  • BIST100
    1077.93
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 19 yaşındaki genç kız evine gelen misafirlerine bıçakla saldırdı
Güncel

19 yaşındaki genç kız evine gelen misafirlerine bıçakla saldırdı

İzmir'de Gülizar K. (19), evine misafirliğe gelen Adem H. (24) ve Engin K.'yi (28) aralarında çıkan tartışmada, bıçaklayarak yaraladı. Çıkan arbedede aynı bıçakla kendisini de yaralayan genç kadın ile 2 yaralı tedavi altına alındı. Polis, soruşturma başlattı.

DHA01 Eylül 2020 Salı 09:47 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 09:47
ABONE OL

Olay, saat 04.00 sıralarında, Küçükada Mahallesi 2232 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Adem H. ve Engin K., akrabaları olan Gülizar K.'nin evine misafirliğe gitti. Ancak Gülizar Y. ile misafirleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gülizar Y., mutfaktan aldığı bıçakla Adem H. ve Engin K. bıçakladı. Yaşanan arbede sırasında Gülizar Y. de yaralandı.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar Engin K. ve Adem H. ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Gülizar Y. ise polis eşliğinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Engin K.'nın ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Polis, soruşturma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.