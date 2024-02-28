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Güncel

1914'teki ilk hava şehitleri için anma uçuşu gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul-Kahire seferini yaparken 27 Şubat 1914'te uçaklarının düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Fethi Bey ve Üsteğmen Sadık Bey'in kullandığı güzergahta anma uçuşu icra edildiğini duyurdu.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 19:44 - Güncelleme:
1914'teki ilk hava şehitleri için anma uçuşu gerçekleştirildi
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul-Kahire seferi için yola çıkan ve 27 Şubat 1914'te Taberiye Gölü yakınlarında uçaklarının düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Fethi Bey ve Üsteğmen Sadık Bey'in, şehadetlerinin yıl dönümünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Deniz Karakol Uçağı tarafından Fethi Bey'in 110 yıl önce kullandığı güzergah üzerinde, İstanbul-Hatay arasında anma uçuşu icra edildi."

Öte yandan MSB, SOLOTÜRK gösteri ekibinin ilk hava şehitlerini anmak için gerçekleştirdiği uçuşun görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

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