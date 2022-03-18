18 Mart 2022 Cuma 10:52 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 10:52

Çanakkale köprüsü, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde açılıyor. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan ve iki kıta arasındaki mesafeyi 6 dakikaya indiren 1915 Çanakkale Köprüsü, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğünün Yap-İşlet-Devret yöntemiyle inşa edildi. Peki 1915 Çanakkale köprüsü kaç km? Çanakkale köprüsü nereyi bağlıyor? İşte Çanakkale Köprüsü özellikleri ile ilgili merak edilenler...

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREYI BAĞLIYOR?

1915Çanakkale Köprüsü Avrupa yakasında Gelibolu ilçe merkezinin 10 km güneyindeki Sütlüce köyü ile Asya yakasında Lapseki ilçesini birbirine bağlayacak.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Çanakkale'nin Lapseki ilçesini birbirine bağlayan ve yaklaşık 5 km'lik 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 km'lik otoyolu ve 13 km'lik bağlantı yollarını kapsamaktadır.

Ulaşım alternatiflerine göre Çanakkale Boğazı geçiş süreleri değerlendirildiğinde; Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Lapseki-Gelibolu arasındaki boğaz kesimini feribotla geçmek; trafik durumuna göre 1,5 ile 5 saat arasında değişmekteyken, 1915 Çanakkale Köprüsü ile bu mesafe 6 dakikaya düştü.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'na giriş ve çıkışlar 6 adet kavşaktan gerçekleşecek. Bu kavşaklar Avrupa yakasında Malkara, Kavakköy, Güneyli ve Gelibolu; Asya yakasında Lapseki ve Umurbey köy ve ilçelerine yakın noktalardadır.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ KAÇ KM? KÖPRÜNÜN UZUNLUĞU NEDIR?

1915 Çanakkale Köprüsü; 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar ve 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam uzunluğu 4.608 metre olacak şekilde projelendirilerek inşa edilmiştir.

4,6 km'lik köprünün ayakları arasındaki 2023 metre orta açıklığı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş Yılı'nı; deniz seviyesinden itibaren 318 metre kule yüksekliği ise Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasındaki en önemli tarihlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni sembolize etmektedir.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakan Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ile ilgili sorulara "Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için... Burada 6 dakikada geçeceksiniz. Cumartesi günü en az yük getirecek bedeli açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı resmi açılışla bunu da açıklayacaktır. Osmangazi Köprüsü 184 TL ücret alıyoruz. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız" yanıtını verdi.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'na ait geçiş ücretleri, araçların OGS veya HGS hesapları ile ya da kredi kartı, banka kartı veya nakit ödeme seçenekleri ile tahsil edilebilecektir.