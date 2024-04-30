1991'de terk ettikleri topraklara Türkiye sayesinde geri döndüler! Bölgede roller değişti

Türk ordusunun operasyonunu ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendiren el-Kays, Irak ordusunun süreçte olumlu rol oynayacağını ifade ederek "Sınıra kurulan askerî noktalar Türkiye ile koordineli çalışmaların ürünü. Bağdat'ta iki ülke arasında istihbarat ve askerî iş birliği anlaşmaları yapıldı. Irak ordusunun bu vasatta terör sızlamaları ve kaçakçılığın engellenmesi amacı ile 30 yıl sonra sınıra kurduğu üsler önemsenmeli. Bu durum Türkiye ve yapılacak operasyon açısından olumlu bir mesaj" şeklinde konuştu.

"ŞİMDİ ROLLER DEĞİŞTİ"

Türkiye Gazetesi'ne konuşan emekli general el-Kays, küresel aktörlerin 36. Paralel ve Çekiç Güç uygulamaları ile oluşturduğu boşlukta yuvalanan PKK terör örgütü için sonun yaklaştığını ifade etti. Irak kuzeyi için çok fazla gücün stratejik kesişme noktası tespitinde bulunan el-Kays "Askerî, ekonomik, siyasi ve enerji rezervleri baz alındığında burası gerçek manada stratejik değeri çok üst boyutta bir alan. Bu sebeple PKK oraya yerleştirildi. Bugüne dek Bağdat yönetiminin by-pas edilmesini de aynı güçler sağladı. Irak'ın kendisi için bu kadar büyük bir tehlikeyi terör olarak nitelendirememesi dahi olayı açıklıyor. Ancak şimdi roller değişti. Türkiye hem Körfez hem de ABD ve İran üzerinde ciddi bir etki sağladı. Tahran ve Batı kanadı bu nedenle sessiz. Elbette hem Zaho-Erbil hem de Kamışlı-Semelka koridorlarında askerî varlığını sürdüren ABD ve Irak'ta Haşdi Şabi ile askerî etki sahibi İran'a karşı Türk ordusu gerekli tedbirleri alacaktır. Türkiye önemli bir denklem kurdu. Bu yaşanan sürecin mutlaka askerî sonuçları olacak" dedi.

'KALKINMA YOLU' KADAR ÖNEMLİ

"Irak ordusunun 1. Sınır Muhafız Alayının sınırda aldığı pozisyon da olumlu katkı mesajı olarak okunmalı" tespitinde bulunan general el-Kays "Türkiye zaten 1991'den bu yana orada operasyonlar gerçekleştiriyor. Bu harekât, Irak Kuzeyinde Duhok, Zaho, Erbil kırsalı, Kandil, Süleymaniye, Sincar bölgelerinden Semelka-Kamışlı koridoruna kadar uzanan bir mahiyet arz ediyor. Irak yönetimi Kalkınma Yolu Projesini bir can simidi olarak görüyor ancak PKK ve terörden sahanın temizlenmesi en az proje kadar ehemmiyet arz ediyor. Bir anlamda devrim niteliği taşıyor. Türk ordusunun 383 kilometrelik sınır boyundan ibaret kalmayan bu askerî planlaması koridorun güvenliği ve Irak kuzeyinin istikrarı açısında da büyük fırsat. Irak ordusunun 1991 yılında terk etmek zorunda kaldığı sınıra dönmesi de bunun en açık göstergesi" sözlerini kullandı.

"SINIRI VE HACMİ GİZLİ TUTULAN OPERASYONLA BÖLGENİN GELECEĞİ DEĞİŞECEK"

Irak ve Türk ordusu ile istihbarat birimleri arasında ciddi anlamda bilgi akışı ve koordinasyon olduğunu kaydeden emekli Komutana göre hangi bir sıkıntı çıkmaması adına yoğun bilgi paylaşımı var. Ankara'nın kararlı tutumunu Bağdat'ın anladığı görüşünü savunan el-Kays "İlişki düzeyi belki de tarihin en iyi noktasında. Sınırı ve hacmi gizli tutulan operasyonla bölgenin geleceğini değişecek. Kürt, Arap ve Türkmen tüm Iraklılarda bu durumdan payını alır" dedi.