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  • Zonguldak açıklarında gemi battı: 1'inin cansız bedenine ulaşıldı, 11 denizci kayıp
Güncel

Zonguldak açıklarında gemi battı: 1'inin cansız bedenine ulaşıldı, 11 denizci kayıp

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde limandan çıktıktan sonra mendireğe çarparak batan Kafkametler gemisinde görevli bir denizcinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 10:20 - Güncelleme:
Zonguldak açıklarında gemi battı: 1'inin cansız bedenine ulaşıldı, 11 denizci kayıp
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Denizcilik Genel Müdürlüğünün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şu bilgi verildi:

"Karaya oturan ve iletişimin kesildiği Kafkametler gemisinde görevli bir denizcimizin naaşı kurtarma ekiplerince Ereğli sahilinde bulunmuştur. Batan gemideki diğer denizcilerimizi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Denizcimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, dün yaşanan gemi kazasına ilişkin bilgi vermişti.

Yerlikaya, "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisi, sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Kıyı Emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hazır beklemektedir. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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