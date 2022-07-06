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2 askerin şehit edilmesiyle ilgili Kilis'te DEAŞ şüphelisi yakalandı

Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda iki askerin şehit edilmesi eyleminde yer aldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

AA6 Temmuz 2022 Çarşamba 10:29 - Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen planlı çalışmalar kapsamında, iki askerin şehit edilmesi olayında eyleme katıldığı iddia edilen İ.İ'nin adresini belirledi.

Öncüpınar Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Şüphelinin Kilis'te Yavuzlu köyü sınır hattında, terör örgütü DEAŞ tarafından 1 Eylül 2015'te er Yusuf Eylem'in şehit edilmesi ve er Sefer Taş'ın ise örgüt tarafından alıkonulup El Bab'ta şehit edilmesi olayına karıştığı belirtildi.

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