2 aydır aranıyordu! Kayalıklar arasında bulundu
Harem sahilinde yaklaşık iki ay önce tekneden denize düşen şahsın cesedi kayalıklar arasında bulundu. Ceset Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler tarafından çıkarıldı.
Harem sahilinde yaklaşık iki ay önce tekneden denize düşen şahsın cesedi kayalıklar arasında bulundu. Ceset Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler tarafından çıkarıldı.
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