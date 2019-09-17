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2 bin 560 metrede, Türk ve Azerbaycan bayrağı açtılar

AZERBAYCAN'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan, 2 bin 560 metre yükseklikteki Tekelti Dağı'na tırmanan grup, Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı.

  • DHA
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Tekelti Dağı tırmanışına; Türkiye'nin Azerbaycan eski Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Iğdır Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliği Başkanı Ziya Zakir Acar, Türkiye ile Azerbaycan'da görev yapan Azad TV çalışanları ile bir grup basın mensubu katıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren zorlu tırmanış sonrası zirveye ulaşan grup, Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı. Azerbaycan Kars Başkonsolosu Guliyev, "Karabağ, bugün belki işgal altındadır ama bu işgal başkomutanımızın emriyle kurtulacaktır. Bayraklarımızı bugün kaldırdığımız gibi Karabağ'da, Türk topraklarında kaldıracağız. Gözümüzün aldığı kadar sonsuz olan bu topraklar, Türk topraklarıdır ve öyle de kalacaktır" dedi. 
 
Azerbaycan eski Büyükelçisi Kılıç ise "İstedik ki bayraklarımız her zaman zirvede olsun. Bakü o kadar önemli bir başkenttir ki buna herkes dikkat etsin. Bakü, Türk dünyasının 'küçük İstanbul'udur. Ben Kafkas İslam Ordusu'nun mücadelesini hayranlıkla gıptayla biliyorum; okudum, takip ettim. İnsanlarımız İstanbul'dan, Erzurum'dan gelerek, Bakü'yü kurtardılar" diye konuştu. 
 
Zirvede, Bakü'nün işgalden kurtulması için verilen mücadelede şehit ve gazi olanlar da anıldı. 

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