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  • 2 çocuk yüzmek için girdikleri Kars Çayı'nda kayboldu
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2 çocuk yüzmek için girdikleri Kars Çayı'nda kayboldu

Kars'ta gittikleri piknik alanında serinlemek için suya giren iki çocuk, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. AFAD ekipleri çocukların suyun üstünde en son görüldüğü alanda botla arama yaparken, çalışmalara arama kurtarma köpeği 'Eros' ile iz takip köpeği 'Atak' da katılıyor.

AA15 Ağustos 2020 Cumartesi 16:55 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 17:00
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Cumhuriyet köyü Kars Çayı mevkisinde arkadaşlarıyla piknik yapan Ömercan D. (16) ile Ozan G. (14) serinlemek için girdikleri suda bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının akıntıya kapılarak gözden kaybolduğunu fark eden gruptakiler, durumu AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çocukların bulunması için arama çalışması başlattı.

AFAD ekipleri çocukların suyun üstünde en son görüldüğü alanda botla arama yaparken, çalışmalara arama kurtarma köpeği "Eros" ile iz takip köpeği "Atak" da katılıyor.

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