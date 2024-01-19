İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2024 Cuma / 9 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1971
  • EURO
    32,8694
  • ALTIN
    1965.27
  • BIST100
    8021.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

2 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı. Öte yandan Adıyaman Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA19 Ocak 2024 Cuma 09:39 - Güncelleme:
2 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
ABONE OL

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan A.B. ve C.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.

FETO TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU TUTUKLANDI

Adıyaman Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Soruşturmalar kapsamında örgüt içerisinde kod adı kullanan, askeri okullar sınavına hazırlanan örgüt elemanlarını organize eden, terör örgütüne ait dokümanları, şifreli flash belleklere kaydederek diğer örgüt mensuplarına veren, örgüt üyeleri ile ankesörlü/büfe telefon hatları üzerinden iletişim kuran ve ayrıca örgütün yurt dışı yapılanmasında görev alan N.O. isimli şahıs Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü ve Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Şanlıurfa Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

  • FETÖ yakalama
  • Yunanistan kaçış
  • Adıyaman tutuklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.