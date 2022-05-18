2 gün sürecek Uluslararası Ulaştırma Forumu Almanya'da başladı

Ulaşımın geleceğinin masaya yatırıldığı forumda, Türkiye'yi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu temsil ediyor.

80'i aşkın ülkeden yaklaşık 60 bakan ve 1.400 delegenin katıldığı forumda, yeni ticaret yollarından Rusya-Ukrayna savaşının ulaşım ve lojistik altyapısında orta ve uzun vadedeki etkisine dair birçok konu masaya yatırılacak.

"Kapsayıcı Toplumlar için Ulaştırma" temasıyla gerçekleştirilen forumda, hareketlilik ve taşımacılığın kapsayıcılığı nasıl artıracağı, aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik büyümeyi nasıl destekleyebileceği de ele alınıyor.

2008'den beri Leipzig Sergi Merkezi'nde düzenlenen forumda, ulaştırma bakanları, iş dünyasının liderleri, uluslararası kuruluşların başkanları, parlamenterler ve politika yapıcılar, iş dünyası derneklerinin temsilcileri ve önde gelen bilim insanları ulaşımın geleceğini masaya yatırıyor.

Bu arada, bakanlar forum alanına girmeden önce "Robin Wood" adlı doğa ve çevre örgütü temsilcileri, fosil yakıtlar için devlet teşviklerinin verilmesini protesto ederek, iklim dostu taşımacılığa daha fazla kaynak ayrılmasını istedi.

Uluslararası Ulaştırma Forumu, 2 gün sürecek.