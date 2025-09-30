İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

2 ilde 15 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 15 düzensiz göçmen Edirne ve Kırklareli'de güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

AA30 Eylül 2025 Salı 09:18 - Güncelleme:
2 ilde 15 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kent genelinde yapılan denetimlerde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde de jandarma ekiplerince kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 5 yabancı uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ve Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

  • düzensiz göçmen yakalandı
  • Edirne ve Kırklareli
  • güvenlik güçleri

