2 kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıstan 1'i tutuklandı

IHA 07.02.2020 17:23 - Güncelleme: 07.02.2020 17:23

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu NSM Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa ve Reşadiye Mahallelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde tespit edilen 2 şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda fişeklenmemiş halde daralı toplam 1 kilo 965 gram uyuşturucu maddelerden eroin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Konuyla ilgili S.B. ve R.Ö. isimli kadın şahıslar gözaltına alınarak gerekli soruşturma işlemlerine başlandı. Adliyeye sevk edilen kadınlardan R.Ö. isimli şüpheli tutuklanırken, S.B. isimli kadın mahkeme tarafından serbest bırakıldı.