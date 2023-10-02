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2 kişiyi silahla yaralamıştı! Aksaray'da yakalandı

Konya'da iki kişiyi silahla yaralayan şüpheli Aksaray'da yakalandı.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 16:54 - Güncelleme:
2 kişiyi silahla yaralamıştı! Aksaray'da yakalandı
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Konya'da tartıştığı iki kişiyi silahla yaralayan şüpheli, Aksaray'da gözaltına alındı.

Merkez Karatay ilçesi Hekim Gaznevi Sokak'taki bir iş yerinde, C.E. (34) ile H.Y. ve F.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda C.E, H.Y. ve F.Y'yi silahla yaralayarak otomobille olay yerinden kaçtı.

Şüpheli C.E'nin Aksaray'a giriş yaptığını tespit eden polis ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali Kavşağı'nda aracı durdurarak şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, işlemleri için Konya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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