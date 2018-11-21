Nevşehir'de 2 yıl 20 gün hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı
Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde hakkında 2 yıl 20 gün hapis cezası olan bir kişi polis ekiplerinec yakalanarak gözaltına alındı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu’da devriye gezen polis ekipleri durumundan şüphelendikleri E.Ş.’nin GBT kontrolünü yaptı. Yapılan GBT kontrolü sonrasında E.Ş.’nin nitelikli olarak 'konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçundan kesinleşmiş 2 yıl 20 gün hapis cezası olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ş. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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