Nevşehir'de 2 yıl 20 gün hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu’da devriye gezen polis ekipleri durumundan şüphelendikleri E.Ş.’nin GBT kontrolünü yaptı. Yapılan GBT kontrolü sonrasında E.Ş.’nin nitelikli olarak 'konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçundan kesinleşmiş 2 yıl 20 gün hapis cezası olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ş. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.