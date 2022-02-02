2 yıl aradan sonra ilk! İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı

AA 2 Şubat 2022 Çarşamba 19:52 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 19:54

Türkiye ve Ermenistan arasında 2020'den bu yana yapılamayan uçuşlar, bugün karşılıklı olarak yeniden başladı. Erivan'dan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ilk uçuşu yapan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Uçakta 64 yolcu bulunuyor.

60 YOLCU BULUNUYOR

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında İstanbul-Erivan uçak seferleri başlatıldı.

FlyOne hava yollarına ait uçak, Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı'ndan ilk seferini yapmak için yerel saatle 18.00'de havalandı.

Şirket yetkililerine göre, yaklaşık 64 yolcunun bulunduğu uçak İstanbul-Erivan seferini de bu gece gerçekleştirecek.

