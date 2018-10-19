Bir vatandaşın şehit olduğu saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos 2016'da Van-Özalp karayolunda PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir vatandaşın şehit olması, 4 asker ve 5 sivilin yaralanması olayına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, saldırıyı gerçekleştiren teröristlere yardım ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 4 ruhsatsız av tüfeği, buna ait 29 fişek, 6 jandarma üniforması, 8 subay rütbesi apoleti, askeri üniformaya ait 4 şapka, 6 cep telefonu, 2 kamera, dizüstü bilgisayar, 6 taşınabilir bellek, SD kart, akü, 31 CD/DVD, terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif malzeme ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele çalışmalarına devam edilecek.