20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.
- AA
Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını Bakanlığın internet sitesinden öğrenebilecek.
Öğretmen ataması için tercihler, 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 7 Şubat 2019'da yapılacak.
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