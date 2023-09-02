20. İmam Hatipliler Kurultayı Uşak'ta başladı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen İmam Hatip Kurultaylarının 20'ncisi Uşak'ta yapılıyor. Programa Türkiye genelindeki 600 civarındaki imam hatip dernek temsilcisi, bakanlık ve STK temsilcileri, akademisyenler, okul müdürleri ve öğretmenler katılıyor.

20. İmam Hatipliler Kurultayı, Uşak İmam Hatipliler Derneği (UŞİMDER) ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi, Uşak Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan Kurultay,

Hafız İbrahim Karasakal'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

NİTELİK İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ



Programın Açılış Konferansını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, imam hatip meselesinin sadece bir okul çerçevesinde verilen mücadele olmadığını belirterek, Cumhuriyet tarihinde tabana yayılmış en büyük hareketlerin başında geldiğini söyledi. Türkiye'nin demokrasi mücadelesine paralel bir seyrin imam hatip okullarının geçmişinde yaşandığını belirten Kurtulmuş, "Demokratik olarak sıkıntılı dönemlerinde imam hatip okullarının programı değişmiş, kapısına kilit vurulmuş, öğrenci kaybı yaşamıştır" dedi. İmam hatip okullarının aynı zamanda bir başarı öyküsü olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Bizden önceki nesiller yokluk, kıtlık, baskı mücadelesi veriyordu. Onların ektikleri tohumlar sayesinde bugün varlığın, gücün ve elimizdeki imkanların sınavıyla karşı karşıyayız. Bizim sınavımızın daha çetin olduğuna yürekten inanıyorum. Artık sayısal olarak kazanılanların ileri taşınması ve niteliğin artırılması için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN NİTELİKLİ GENÇLİK



İmam hatip okullarıyla ortaya konulmuş başarı öyküsünün mimarlarının vereceği zorlu mücadele ile çok daha güçlü bir geleceği inşa edeceklerini belirten Kurtulmuş, anın vacibini yerine getirerek, imkân ve fırsatlardan istifade ederek nitelikli bir gelecek için çalışacaklarını söyledi. Nitelikli bir geleceğin ancak nitelikli insanların sırtında yükseleceğini kaydeden Kurtulmuş sözlerini özetle şöyle sürdürdü: Bunun için her alanda başarılı, bilgi, hikmet ve irfanla donatılmış, ferasetli, basiretli, ehliyet ve liyakatli gençlerimizi yetiştireceğiz. Nitelikli gelecek için sağlam bir mefkureyi ortaya koymak, bu mefkureyi ileri nesillere aktaracak sağlam bir toplumsal yapının oluşması, güçlü insan kaynağı yetiştirmek ve güçlü bir devlet yapısına sahip gerekir. Devlet ele geçirilecek bir yer değil, millete hizmet edilecek makamdır. Bu çerçevede devletin yeniden yapılanması, hızlı ve etkin kararlar alan bir mekanizma haline gelmesi için cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçtik. Bunun için mücadele edeceğiz ve güçlü bir devlet yapısını kuracağız. Güçlü bir devlet yapısının önemli unsurlarından biri adalet ve merhametin kurumsallaşmasıdır.

İLAHİYATLARA BAŞARILI ÇOCUKLARI DA GÖNDERMELİYİZ



İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da eğitimin çok yönlü bir hadise olduğunu belirterek, bu süreçte öğrenci, öğretmen, aileler ve sivil toplum kuruluşlarının önemli olduğunu aktardı. Bu alanda yeniden bismillah diyerek yola koyulduklarını kaydeden Erdoğan, "Her okulla ilgilenen bir STK, Okul Aile Birliği var. Bir okulda kaç talebe var, kaç talebeyi tanıyoruz? Yaptığımız etkinlikler kaç çocuğa katkı sağladı? Bunların cevaplarını bulduğumuz zaman nitelik konusuna girmiş oluruz" dedi. Tüm öğrencilerin tıp ve mühendislik okumak istediğini hatırlatan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: Nerede bu ilahiyat fakültesine giden gençler? Toplumun meselelerine kafa yoracak, İslami ilimleri 21. yüzyılda yeniden yorumlayacak fikir adamlarını yetiştirmek istiyorsak başarılı çocukları ilahiyat ve sosyal bilimler fakültelerine gönderecek öğretmenlere ihtiyaç var.

HAYAL EDEMEDİĞİMİZ İŞLERİ YAPACAKLAR



İmam hatiplerin ilk kurulduğu günlerde bir kişinin birkaç okulu kurabilmek için mücadele ettiğini hatırlatan Erdoğan, böyle bir durumun ardından bugün milyonun üzerinde öğrencinin varlığından söz ettiğimizi kaydetti. İmam hatip liselerinden yetişen gençlerin başarılarının her geçen gün arttığını kaydeden Erdoğan, "Bu yetişen çocukların 20-30 yıla damgasını vurabileceğini görüyorum ama daha iyisini yapma mücadelesi içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha detaya girmek, çocukları tanımak ve dertleriyle birebir dertlenmemiz gerektiğini düşünüyorum ki başarıları yüksek olsun. Onlar bizim hayal edemediğimiz işleri yapacaklar. Asıl mesele o çocukların önünü açmak, onları desteklemek ve yapacaklarını ihtiyarlığımızda desteklemek olsa gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ ŞİAR NİTELİKLİ GELECEK



ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise Türkiye'nin en büyük, en köklü ailesi olarak, yeniden umut tazeledikleri bu büyük kurultayı gerçekleştirmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Yılın şiarını ise "Nitelikli gelecek" olarak açıklayan Ceylan, özetle şu cümlelere yer verdi: Ey İmam Hatiplim; zaman emeği sırtlanıp, asrın idrakini geleceğe taşıma zamanıdır. Ey İmam Hatiplim; gün ilim ve hikmet mirasımızı kuşanıp nitelikli bir geleceği inşa etme günüdür. Ey İmam Hatiplim; an batıp gidenlere meyletmeyip hakikati kuşanma anıdır.

İMAM HATİP RUHUYLA BİRLİKTELİK



Programda katılımcılara hitap eden Uşak İmam Hatipliler Derneği (UŞİMDER) Başkanı Harun Kara, "Sizleri kilometrelerce uzaktan ta buralara getiren ruh imam hatip ruhudur, imam hatip sevdasıdır. Bizlerin bu ruh ve heyecanla bugün burada toplanmamızdan dolayı Rabbime şükrediyorum" dedi. Uşak Valisi Dr. Turan Ergün de milletin manevi duygularıyla yetişmesi için çalışan ÖNDER'e teşekkür etti. Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise imam hatip ortaokullarının kapatıldığı günleri hatırladığını belirterek, o günlerden bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi kutladığını söyledi. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da belediye olarak sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde olmaya ve hizmetlerine katkı sunmaya çalıştıklarını aktardı.

GELECEĞİN TÜRKİYE'SİNDE İMAM HATİP OKULLARI



İki gün sürece olan kurultayın öğleden sonraki oturumunda "Geleceğin Türkiye'sinde İmam Hatip Okulları; İmkanlar, Fırsatlar, Yeni Rekabet Alanları" üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek. Burada Millî Eğitim Bakanlığı Müşaviri Dr. Necdet Subaşı, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Macit ve MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen düşüncelerini paylaşacak. Oturumun moderatörlüğünü ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı ve İHAMER Başkanı Ahmet Yapıcı gerçekleştirecek.

SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANACAK



Edebiyatçı-yazar Savaş Ş. Barkçin, "İyilik, Doğruluk ve Güzellik" üzerine katılımcılara seslenip, fikirlerini aktaracak. İl dernek başkanları toplantıları ve ÖNDER komisyon toplantıları ile devam eden iki günlük Kurultay'ın kapanışını Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin yapacak.

Program sonunda yayınlanan sonuç bildirgesi ile camianın eğitim üzerine görüşleri deklare edilerek Kurultay tamamlanacak.