20. İmam Hatipliler Kurultayı Uşak'ta toplanıyor

20. İmam Hatipliler Kurultayı, Uşak İmam Hatipliler Derneği (UŞİMDER) ev sahipliğinde düzenleniyor. Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi, Uşak Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan buluşmada imam hatip okulları, gençler ve gelecek teması üzerinde durulacak.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'LA AÇILIŞ DERSİ



81 ilden katılımcıların olacağı Kurultay'ın açılış dersini TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş yapacak. Öğleden sonraki oturumda ise "Geleceğin Türkiye'sinde İmam Hatip Okulları; İmkanlar, Fırsatlar, Yeni Rekabet Alanları" üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek. Burada Millî Eğitim Bakanlığı Müşaviri Dr. Necdet Subaşı, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Macit ve MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen düşüncelerini paylaşacak. Oturumun moderatörlüğünü ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı ve İHAMER Başkanı Ahmet Yapıcı gerçekleştirecek.

YILIN ŞİARI AÇIKLANACAK



Edebiyatçı-yazar Savaş Ş. Barkçin, "İyilik, Doğruluk ve Güzellik" üzerine katılımcılara seslenip, fikirlerini aktaracak. İl dernek başkanları toplantıları ve ÖNDER komisyon toplantıları ile devam eden iki günlük Kurultay'ın kapanışını Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin yapacak. Kurultay'da, tüm yıl boyunca üzerinde çalışmaların gerçekleştirileceği yılın şiarı açıklanacak. Program sonunda yayınlanan sonuç bildirgesi ile camianın eğitim üzerine görüşleri deklare edilerek Kurultay tamamlanacak.

ÖMER KARAOĞLU KONSERİ



Sosyal ve sportif etkinliklerin de yer alacağı 20. İmam Hatipliler Kurultayı'nda Öncü Spor Kulübü çeşitli branşlarda etkinlikler gerçekleştirecek, katılımcıların sporla dolu bir hafta sonu geçirmeleri sağlanacak. Şehirdeki önemli tarihi mekanlara gerçekleştirilecek kültür gezilerinin yanısıra katılımcılara yönelik atlı cirit gösterisi yapılacak. Ayrıca, sanatçı Ömer Karaoğlu'nun ezgileriyle Atapark'ta bir konser gerçekleştirilecek.