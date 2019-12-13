20 ülkeye hasta takip ofisi açılacak

Türkiye’nin sağlık turizminde yoğun bir döneme gireceğini vurgulayan Koca, geçen yıla göre Türkiye’ye gelen hasta sayısında yüzde 30 artışın yaşandığına dikkati çekti.

650 BİN KİŞİ GELDİ

Geçen yıl Türkiye’ye 553 bin hastanın geldiğini belirten Koca “Bu yılın 10 ayında sağlık turizminde 650 bin hasta tedavi için Türkiye’ye geldi. Yıl sonuna kadar bu sayının 760 bin olmasını bekliyoruz. 2023 yılı için 1.5 milyon hasta ve 10 milyar dolar gibi bir gelir hedefledik. Bunu çok erken yakalayabiliriz” dedi.

USHAŞ KURACAK

Koca, kanunla kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ’nin (USHAŞ) sağlık turizminde önemli bir rolü olacağını vurgulayarak, “2020 için 20 ülkeye sağlık koordinasyon ofisleri ve tanı merkezleri açmayı hedefledik. Bu çerçevede Moskova, Azerbaycan, üçüncüsü de Özbekistan’da olmak üzere ofisler açacağız. Önümüzdeki yıl için de bu sayıyı 20’ye tamamlamayı hedefliyoruz” bilgisini verdi. Türkiye’de tedavi olacak hastaların MR, Tomografi, PET-CT gibi ileri tetkiklerle detaylı teşhisle konulan işlemlerinin ve gerektiğinde de küçük müdahalelerin kamu özel veya üniversite hastanelerinde yapılabileceğini aktaran Koca, devamında ise hastaların kontrolünün açılacak tanı merkezlerinde yürütüleceğini söyledi. Koca “Ülkemizdeki tedavisi bittikten sonra, kendi ülkelerinde takiplerinin yapılabildiği merkezleri kast ediyoruz. Yapılacak tetkiklerde hem ülkemizde yapılacak tedavilerin şeklini belirleyeceğiz hem de tedavi sonrası hastayı takip edeceğiz” diye konuştu.

Sağlık müşavirleri yeni yılda göreve başlayacak

Sağlık turizmi çalışmalarındaki önemli bir çalışmanın da sağlık müşavirlerinin atanması olacağı bilgisini veren Koca, “2020 için sağlık müşavirliği atamalarımız olacak. Bunun için de 20 ülke belirledik. Bu ülkelerden birisi de Özbekistan olacak. Önümüzdeki haftalar içinde Özbekistan’a ataması olacak. Yeni yılla birlikte sağlık müşavirleri göreve başlayacak” diye konuştu. Bakan Koca, sağlık müşavirlerinin alanında tecrübeli, görevlendirileceği ülkenin dilini bilen ve sağlık turizmi konusunda da deneyim sahibi olma özelliklerine göre belirleneceğini söyledi. Koca, Türkiye’nin sağlık kapasitesinin ve potansiyelinin yurt dışında etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlamak amacıyla kurulan birçok ülkeyle sağlık iş forumları düzenlemek istediklerini de belirtti.