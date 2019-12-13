20 ülkeye hasta takip ofisi açılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık turizmi kapsamında Türkiye’den hizmet alacak hastaların tedavi sonrası takiplerinin 20 ülkede açılacak tanı merkezleri ile sağlanacağını bildirdi.
Türkiye’nin sağlık turizminde yoğun bir döneme gireceğini vurgulayan Koca, geçen yıla göre Türkiye’ye gelen hasta sayısında yüzde 30 artışın yaşandığına dikkati çekti.
650 BİN KİŞİ GELDİ
Geçen yıl Türkiye’ye 553 bin hastanın geldiğini belirten Koca “Bu yılın 10 ayında sağlık turizminde 650 bin hasta tedavi için Türkiye’ye geldi. Yıl sonuna kadar bu sayının 760 bin olmasını bekliyoruz. 2023 yılı için 1.5 milyon hasta ve 10 milyar dolar gibi bir gelir hedefledik. Bunu çok erken yakalayabiliriz” dedi.
USHAŞ KURACAK
Koca, kanunla kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ’nin (USHAŞ) sağlık turizminde önemli bir rolü olacağını vurgulayarak, “2020 için 20 ülkeye sağlık koordinasyon ofisleri ve tanı merkezleri açmayı hedefledik. Bu çerçevede Moskova, Azerbaycan, üçüncüsü de Özbekistan’da olmak üzere ofisler açacağız. Önümüzdeki yıl için de bu sayıyı 20’ye tamamlamayı hedefliyoruz” bilgisini verdi. Türkiye’de tedavi olacak hastaların MR, Tomografi, PET-CT gibi ileri tetkiklerle detaylı teşhisle konulan işlemlerinin ve gerektiğinde de küçük müdahalelerin kamu özel veya üniversite hastanelerinde yapılabileceğini aktaran Koca, devamında ise hastaların kontrolünün açılacak tanı merkezlerinde yürütüleceğini söyledi. Koca “Ülkemizdeki tedavisi bittikten sonra, kendi ülkelerinde takiplerinin yapılabildiği merkezleri kast ediyoruz. Yapılacak tetkiklerde hem ülkemizde yapılacak tedavilerin şeklini belirleyeceğiz hem de tedavi sonrası hastayı takip edeceğiz” diye konuştu.
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