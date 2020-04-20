20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? 20 yaş altı yasak devam ediyor mu?

20 Nisan 2020 Pazartesi 10:44 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 10:44

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar günlerdir evlerinden dışarı çıkmazken bugün 31 il için sokağa çıkma yasağı sona erdi. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Özellikle evde oturmaktan sıkılan 20 yaş altı gençler, yasağın devam edip etmediğini oldukça merak ediyor. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili tüm merak edilenler.

Ülkemizde de vakaların artış gösterdiği koronavirüse karşı tedbir amaçlı alınan kararlardan biri de 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı oldu. Salgınla mücadelede ülke genelinde 20 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Genç vatandaşlar ise 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağının son bulacağı tarih hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yeni bir açıklama henüz yok. Yeni bir açıklama yapılmadıkça 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının en az 30 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından daha önce alınan tedbirler uygulanmaya devam edecek. Uygulamanın ne zaman biteceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile 20 yaş altındakilerin dışarı çıkma yasağı devam ediyor. Ancak 18-20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeleyenler ve mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkabilecek.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA DEĞİŞİKLİK

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile 20 yaş altı sokağa çıkma yasağında bazı değişiklikle oldu. Buna göre, ‘özel gereksinimi’ olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verildi.

Genelgede, 01 Ocak 2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde olumsuzluklar oluşturabileceği ifade edildi.

20 YAŞ ALTINDA ÇALIŞAN GENÇLER SOKAĞA ÇIKABİLİR

İçişleri Bakanlığı, yayınladığı yeni genelge ile 18-20 yaş arasında bulunan ve çalışan gençler için de açıklama yapmıştı. 18-20 yaş aralığından düzenli bir işe sahip olan kişiler sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağı belirtildi. Ancak bu kişilerin yanlarında çalışma belgesinin olması gerektiği de vurgulandı. Peki çalışma belgesi nedir? Çalışma belgesi e-devlet veya SSK üzerinden alınabilir mi?

20 YAŞ ALTI ÇALIŞMA BELGESİ NEDİR, NASIL ALINIR?

Çalışma belgesi, 4857 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Bu kanunun 28. maddesinde çalışma belgesi ile ilgili hükümler bulunmaktadır. İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir.

KORONAVİRÜS NE ZAMAN BİTECEK?