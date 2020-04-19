Türkiye'de korona virüsü ne zaman biter? Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Uzmanlar yanıtladı

19 Nisan 2020 Pazar 16:50 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 16:50

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında herkes karantina hayatı yaşıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle karantina süreci devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüsünün ne zaman biteceği, özellikle uzmanların görüşlerini takip eden milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Hızlı bulaşıcı etkisi dolayısıyla sosyal izolasyonun korunması gereken Koronavirüs salgını, belirli bir süre içerisinde kontrol altına alınsa dahi, tedbirleri kısa bir zaman diliminde daha sürmesi gerekecek. Peki, koronavirüs ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını ne zaman geçecek? işte konuyla ilgili ayrıntılar.

Küresel bazda etkisini giderek arttıran koronavirüs, dünya düzenini değiştirmesi dolayısıyla pek çok kişi tarafından ne zaman biteceği ile araştırılıyor. Koronavirüs salgını, aşısının henüz bulunamaması nedeniyle kontrol altına alınmış değil. Peki, uzmanların görüşüne göre Korona virüsü ne zaman bitecek? İşte, koronavirüs salgını süresi ile ilgili uzmanlardan gelen bazı görüşler

KORONAVİRÜS NE ZAMAN BİTER?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vakalarının plato yapması ve düşüşe geçmesiyle ilgili çizdiği takvimin ardından planlamalar başladı. Buna göre eğer bir dalgalanma olmazsa, Ramazan Bayramı'ndan sonra kademeli olarak normalleşme gündeme gelecek. Haziran başında her il için farklı uygulamaya gidilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yaptığı açıklamalarla umutları yeşertti. Vatandaşların tedbirlere sıkı sıkıya uyduğu takdirde 7 hafta sonra düşüşlerin yaşanacağına dikkat çeken Koca'nın çizdiği bu takvimle ilgili de planlama yapıldığı öğrenildi. Ancak önümüzdeki iki hafta çıkacak korona virüsü verilerinin çok önemli olduğu, yeni mücadele takviminin buna göre oluşacağı belirtiliyor.

İKİ HAFTA KRİTİK

Edinilen bilgiye göre toplantılarda, önümüzdeki iki haftalık ve bir aylık süreçlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Alınan kararların uygulaması konusunda sıkıntının sürdüğü, sosyal mesafe ve sokağa çıkmama konusunda ihlaller yaşandığı ifade edildi. Toplantılarda, önümüzdeki bir haftanın kritik olduğu, iki haftalık verilerin de sonraki süreçle ilgili planlamaları belirleyeceği kaydedildi. Buna göre, her ilin pik noktasının farklı tarihlerde gerçekleşmesi bekleniyor. Sokağa çıkma yasağının hafta sonu ile sınırlı kalması veya daha da genişletilmesine bu verilerin çıkmasından sonra karar verilecek.

HER İLE FARKLI UYGULAMA

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul'da plato noktasına yaklaşıldığı, Ankara ve İzmir'in henüz bu noktadan uzak olduğu belirlendi. Ankara'da ise kontrollü yaşamın diğer iki kente göre daha başarılı olduğu belirtildi. Gelişmelere göre Bilim Kurulu'nun yeni önerileri gündeme getireceği ifade edildi. Bakan Koca'nın dile getirdiği mayıs ayı takvimine göre, Ramazan Bayramı'ndan sonra kademeli olarak esnemenin gündeme getirilebileceği belirtiliyor. Haziran ayı başında her il için farklı uygulamaya gidilebileceği ifade ediliyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel 8 Nisan 2020 tarihli röportajında, "Kurallara uyarsak 2-3 haftada o kritik eşiğe gelir, kırılmayı sağlayabilirsek, yani o yükselmeden sonraki o platoya (yatay duruş) dönme eşiğini yakalayabilirsek o zaman biz ülkece başarmış olacağız. Ve böylece de 2-3 ay içerisinde de virüsü kontrol altına alma ihtimalimiz olacak" dedi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, DHA'ya 8 Nisan 2020 tarihinde Corona Virüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki salgının pik noktasına ulaşacağı zamanı, alınan tedbirleri halkın ne ölçüde uygulayacağının belirleyeceğini anlatan Prof. Dr. Yamanel, "Biz vatandaş olarak alınan tedbirlere riayet ettiğimiz zaman 2-3 hafta içerisinde bir kırılma noktası göreceğiz ve bu pik yatay bir plato çizmeye başlayacak, o zaman biz aldığımız tedbirlerin de yerinde olduğunu görmüş olacağız. Ama bu tedbirlere uymazsak da o zaman bu pik seviyeye ulaşmamız daha uzun sürecek ve daha çok vakamız olacak. O nedenle vatandaşlardan tekrar rica ediyoruz. Mutlaka alınan bu tedbirlere uymaları, evde kalabilecek olanların evde kalması gerekiyor" diye konuştu.

“KORONAVİRÜS’TE HASTA SAYISI AZALIYOR”

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, 16 Nisan 2020 tarihinde DHA'ya yeni bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Yamenel, koronavirüsün dünyada artış hızı devam ederken, Türkiye'de artış hızının kırıldığına dikkat çekerek, "'Ülkemizde artış hızında bir azalma oldu. Artış hızı da yavaşladıkça hem yoğun bakıma giren hasta sayısı hem de kaybettiğimiz hasta sayısı azalıyor. Yoğun bakım sayısının ve ölüm oranlarının az olması çok önemli ve bizim için çok olumlu. Vaka artış oranına göre yoğun bakıma giren hasta sayımız aynı oranda artmıyor. Daha az sayıda vaka yoğun bakıma girmiş oluyor ve daha az sayıda bir kaybımız oluyor" dedi.

'HIZLI TESPİT EDİP, ERKEN TEDAVİYE BAŞLIYORUZ'

Bunun nedenlerine değinen Prof. Dr. Yamanel, "Bunun iki sebebi var; birincisi ilaçlara erken dönemde başlıyoruz ve hastaları hızlı tespit ediyoruz. Bu çok önemli; çünkü ilaçların erken dönemde verilmesiyle asemptomatik olgulara bile ilaç temin edip verebiliyoruz. İkincisi de ben sağlık sistemimizin iyi olmasına bağlıyorum. Sağlık sistemimiz hastaneye yatan insanların süreçlerini çok iyi yönetiyor ve yoğun bakım sistemlerimiz de çok iyi bir şekilde işliyor. Bunun sonucunda da aslında kaybımız nispeten daha az olmuş oluyor' dedi.

'25-45 YAŞ ARASI ÇOK HASTA VAR'

Prof. Dr. Yamanel, Türkiye'nin genç nüfusa sahip olduğunu, buna bağlı olarak 25-45 yaş arası da çok hasta gördüklerini söyleyerek, "Genç yaştaki bir kişinin bu hastalığa karşı direnci önemli; fakat hastalığa karşı erken dönemde ilaca başlamak çok etkili. Sayın bakanımızın da daha önce gösterdiği grafiklerde olduğu gibi 25 ve 45 yaş arası daha yoğun dağılmıştı bu virüs ülkemizde. Fakat hastaneye yatış ve yoğun bakıma yatma oranlarımız genel olarak 65-85 yaş arasındaki vatandaşlarımızdan oluşuyor" diye konuştu.

Koronavirüs ne zaman biter? sorusunun henüz net bir yanıtı yok ancak uzmanlar Haziran ayında hayatın normale dönebileceğini söylüyor.