18 Kasım 2020 Çarşamba 13:22 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 13:22

Artan koronavirüs salgını nedeniyle yeniden 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bulunan vatandaşlara belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Buna göre; 20 yaş altı vatandaşlar (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içerisinde sadece 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Hal böyle olunca seyahat konusu da yeniden gündeme geldi. Peki 20 yaş altına seyahat yasağı var mı? 20 yaş altı şehir içi seyahat izin belgesi nereden alınır?

20 YAŞ ALTI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'nın 18.11.2020 tarihli genelgesinde 20 yaş altı vatandaşlar için uygulanacak olan kısıtlamalar belirtildi. 20 yaş altına seyahat yasağı ile ilgili herhangi bir ibare bulunmazken "Tüm illerde 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." bilgisi verildi.

20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle 20 yaş altı gençlerin seyahat etmesi izne tabi tutuluyor.

20 yaş altı seyahat edecek olan vatandaşlar ise yanlarında velilerinin bulunması ve gerekli şartları taşımaları durumunda E-Devlet'ten 20 yaş altı seyahat izin belgesi alarak şehir değişikliği yapabilecekler.

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesine göre, 20 yaş altı şehir içi seyahat izin belgesi nereden alınır? 20 yaş altı seyahat izin belgesi e-devlet başvuru sayfası ile ilgili detayları aşağıdaki başlık altından öğrenebilirsiniz.

20 YAŞ ALTI SEYAHAT İZİN BELGESİ NEREDEN ALINIR?

20 yaş altı gençler için seyahat izin belgesi e-devlet sayfası olan Turkiye.gov.tr'den arama kısmına yol izni yazılarak alınabilir.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İstisna Kapsamında Olan Kişiler kapsamında; Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler seyahat edebileceklerdir.

HAFTA SONU YASAK SAATLERİNDE ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT YASAK!

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.

Ancak;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

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