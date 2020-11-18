18 Kasım 2020 Çarşamba 14:38 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 14:38

İçişleri Bakanlığı'nın 18 Kasım 2020 tarihinde yayımladığı genelgeyle sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat kısıtlamasına yönelik soru işaretleri yanıt buldu. Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasakları geri geldi. Bunun dışında kuaförler, yeme-içme mekanları ve spor müsabakalarıyla ilgili de kararlar alındı. Peki alınan yeni kararlar arasında Seyahat kısıtlaması var mı? Şehirler arası seyahat yasağı geldi mi? İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni koronavirüs genelgesi.

SEYAHAT YASAĞI GELDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası Şehirler arası seyahat yasağı da merak konusu oldu. Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede seyahat ile ilgili maddeler aşağıdaki gibidir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİNDE YER ALAN SEYAHAT MADDELERİ

Şehirler arası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esastır.

Ancak;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi. Yapılan açıklamaya göre, belirlenen saatler hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirlerle ilgili genelge yayımladı.Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

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