20 yıllık teröristten itiraf! TSK'nın operasyonları PKK'yı sıfıra çekti

Diyarbakır annelerinin eyleminden etkilenen ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Suriye'deki saha unsurlarının desteği ile ikna edilen 'Baran' kod adlı terörist, PKK'nın iç yüzünü anlattı.

Batman'da 20 yıl önce Demokratik Halk Partisi (DEHAP) tarafından kent merkezinde düzenlenen mitingde ilk defa gördüğü biriyle tanışan 'Baran' kod adlı terörist A.C., daha sonra bu kişi tarafından Şırnak'ın Cizre ilçesine götürüldü. Cizre'den kaçak yollarla sınırı geçen terörist, Suriye'deki teröristlere teslim edildi. 16 yaşında terör örgütü PKK'nın kamplarına katıldıktan sonra kırsalda eğitim aldı. 20 yıl boyunca örgüt içerisinde faaliyet yürüttükten sonra gördüğü baskıya dayanamayan Baran kod adlı terörist, bir grup annenin 3 Eylül 2019'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı eylemden etkilendi. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin girişimleri sonucu Suriye'deki saha unsurlarının desteği ile teslim olan terörist, Habur Sınır Kapısı'nda emniyet güçlerine teslim oldu.

"GİTTİĞİMDE BANA ANLATILAN HİÇBİR ŞEYİN ASLINDA GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI GÖRDÜM"



Daha sonra Batman'a getirilen terörist, ifadesinde terör örgütü PKK'nın kirli yüzünü bir kez daha ortaya koydu. İfadesinde terör örgütü içerisinde teslim olmak isteyen çok sayıda kişinin olduğunu belirten terörist, "DEHAP mitinginde biriyle tanıştım, beni Cizre'ye götürdü, buradan da yasa dışı yollarla sınırı geçerek PKK kamplarına gittim. Tanıştığım andan itibaren her şey o kadar güzel anlatılıyordu ki, bende kandım ve örgüte katıldım. Ancak gittiğimde bana anlatılan hiçbir şeyin aslında gerçeği yansıtmadığını gördüm. O kamplarda Kürtlerin hakkının savunulduğu söylemleri gerçek dışıdır, yalandır. Orada rezil rüsva bir şekilde, günlerce aç kalıyorduk, duş deseniz zaten yok, ortalık bitten, pislikten geçilmiyordu. Bizlere sürekli bir Türkiye düşmanlığı empoze ediliyordu. Zaman zaman hiç tanımadığımız yabancı uyruklular gelirdi eğitim alanlarına ne konuştuklarını bile anlamazdık ama bizleri maşa olarak kullandıklarını çok net görebiliyorduk" dedi.

İfadesinde terör örgütü PKK'dan kaçmak isteyenlerin sayısının çok fazla olduğunu aktaran terörist, terör örgütü PKK'ya katılımların neredeyse sıfırlandığı için kaçmak isteyenlerin ağır cezalara maruz bırakıldığını anlattı.

"OPERASYONLAR ARTTI, KATILIM BİTTİ"



Özellikle son dönemlerde Türk askerinin operasyonların artmasıyla örgüte katılım neredeyse bitmiş durumda olduğuna dikkat çeken terörist, "Türk askerinin operasyonları sonucu her gün arkadaşlarımız ölüyordu. Bizler de bu ölümlere şahit oldukça kaçmak istiyorduk. Ancak operasyonların artması örgüte katılımları bitirme noktasına getirince kaçmak isteyenler ağır cezalara maruz kalıyordu. Ben bile birkaç kez kaçma teşebbüsünde bulundum ama her defasında başarısız oldum yakalandım ve cezalandırıldım, hapse atıldım, aç bırakıldım, işkencelere maruz kaldım" diye konuştu.

"TESLİM OLUNCA İŞKENCEYLE DEĞİL ÇOK GÜZEL KARŞILANDIM"



"Teslim olursanız çok ağır işkencelere maruz kalacaksınız, Türk askerleri sizi yaşatmaz" denildiğine ifadelerinde yer veren terörist, "Kandırmaya çalışıyorlardı ama teslim olduktan sonra bunun öyle olmadığını gördüm. O yüzden örgüt içerisindeki arkadaşlarıma çağrıda bulunmak istiyorum; gelin teslim olun, yepyeni bir hayata başlayın, burada analarımız babalarımızı yıllarca gözü yaşlı bırakmışız buna hakkımız yok gelin teslim olun" şeklinde konuştu.