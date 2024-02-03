İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2024 Cumartesi / 24 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4961
  • EURO
    32,9738
  • ALTIN
    1996.19
  • BIST100
    8665.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 200 gündür kayıp olan Korhan Berzeg'in bulunması için kampanya başlatıldı
Güncel

200 gündür kayıp olan Korhan Berzeg'in bulunması için kampanya başlatıldı

Köpeğiyle birlikte evden ayrılan ve 200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg için ailesi kampanya başlattı. Aile, FindKorhanBerzeg adıyla başlattıkları kampanyayla mutlu haber almayı umuyor.

IHA3 Şubat 2024 Cumartesi 08:35 - Güncelleme:
200 gündür kayıp olan Korhan Berzeg'in bulunması için kampanya başlatıldı
ABONE OL

Balıkesir'in Armutlu Mahallesi'nde ailesinden kalma evinden Doberman cinsi köpeği Tina ile birlikte ayrıldıktan sonra kayıplara karışan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in ailesi kampanya başlattı. Aileden yapılan açıklamada 200 gündür haber alınamayan Berzeg hakkında daha fazla bilgi ve habere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Aile, herkesi Korhan'ın hikâyesini paylaşmak ve meseleyi canlı tutmak için onlara katılmaya çağırarak "Sosyal medya platformlarında #FindKorhanBerzeg etiketini kullanın, hikâyesini paylaşın ve ne kadar küçük olursa olsun herhangi bir şey biliyorsanız lütfen öne çıkın" ifadelerini kullandı.

Aile ayrıca ABD Büyükelçiliği'ni bu kritik konuya ilgi göstermeye ve destek vermeye çağırırken ABD makamlarının katılımı, arama ve soruşturma çabalarını önemli ölçüde destekleyebileceklerini ve Korhan'ın bu tür bir desteği tam olarak hak ettiğine inandıklarını belirtti.

Açıklamada, "Korhan sadece kayıp bir kişi olayından daha fazlasıdır; bir baba, bir koca, bir arkadaş ve saygın bir topluluk üyesidir. Onun yokluğu, hayatlarında yeri doldurulamaz bir boşluk bıraktı" dendi.

  • Korhan Berzeg
  • kayıp
  • kampanya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.