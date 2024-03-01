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  • 2012'de mühimmat deposu patlamasının yaşandığı kışlanın yakınlarında el bombası bulundu
Güncel

2012'de mühimmat deposu patlamasının yaşandığı kışlanın yakınlarında el bombası bulundu

Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de mühimmat deposu patlamasının yaşandığı mahalledeki bir tarlada patlamamış el bombası bulundu.

IHA1 Mart 2024 Cuma 12:45 - Güncelleme:
2012'de mühimmat deposu patlamasının yaşandığı kışlanın yakınlarında el bombası bulundu
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Olay, kent merkezi Kışlacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki Kışlacık Çeşmesi'nin yan tarafında bulunan tarlada bir cisim olduğunu fark eden mahalle sakinleri durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden bomba imha uzmanları cismin, üzerinde fünye grubu bulunmayan Mod-44 tipi el bombası olduğunu tespit etti. Uzmanlar ardından gerekli güvenlik önlemlerini alarak bombayı imha etti.

Bombanın bulunduğu alan, 5 Eylül 2012'de meydana gelen patlamada 25 askerin şehit olduğu, 3'ü asker 8 kişi de yaralandığı Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlasının hemen yanı başında bulunuyor.

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