2019 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım celp dönemi için geri sayım başladı!

Kasım celp dönemi için geri sayım başladı. 2019 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yayımlanan duyuru ile Kasım 2019 celp tarihleri duyurdu. MSB ekim, kasım ve aralık aylarında silah altına alınacak yedek subay ve astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının 23 Eylül'de e-devlet üzerinden duyurulacağını açıkladı. 99/4 Kasım ayı askerlik yerleri sorgulama sayfasına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

KASIM CELP DÖNEMİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yayımlanan duyuru ile Kasım 2019 celp tarihleri açıkladı.

2019 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim, kasım ve aralık aylarında silah altına alınacak yedek subay ve astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları, 23 Eylül'de duyurulacak.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden, ekim, kasım ve aralık celp dönemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu aylarda silah altına alınacak yedek subay ve astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının 23 Eylül'de "e-Devlet"ten ve askerlik şubelerinden duyurulacağı bildirildi.

Seçim ve sınıflandırma sonucunda, bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adaylarının 1 Kasım 2019'da, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Ekim 2019'da, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Kasım 2019'da, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanların da 2 Aralık 2019'da tertip edildikleri birliklere sevk edilecekleri bildirildi.

SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUCUNDA;

A. BİR VE İKİ BUÇUK AYLIK TEMEL EĞİTİME TABİ TUTULACAK YEDEK SUBAY ADAYLARI İLE YEDEK ASTSUBAY ADAYLARI 01 KASIM 2019 TARİHİNDE, ER/ERBAŞ STATÜSÜNE AYRILANLARDAN BİRİNCİ CELP VE SEVK DÖNEMİNE TABİ OLANLAR 01 EKİM 2019 TARİHİNDE, İKİNCİ CELP VE SEVK DÖNEMİNE TABİ OLANLAR 01 KASIM 2019 TARİHİNDE, ÜÇÜNCÜ CELP VE SEVK DÖNEMİNE TABİ OLANLAR İSE 02 ARALIK 2019 TARİHİNDE TERTİP EDİLDİKLERİ BİRLİKLERE SEVK EDİLECEKLERDİR.

B. SINIFLANDIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA YÜKÜMLÜLER YUKARIDA BELİRTİLEN SEVK BAŞLANGIÇ TARİHLERİNDEN ON BEŞ GÜN ÖNCESİNE KADAR E-DEVLET ÜZERİNDEN VE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINDAN SEVK EVRAKINI ALABİLECEKLERDİR. BU TARİHLERDEN SONRA SEVK EVRAKI SADECE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINCA VERİLECEKTİR.

C. YOL VE İAŞE PARASI, E-DEVLET ÜZERİNDEN SEVK EVRAKINI ALAN YÜKÜMLÜLERE ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİNDE BULUNAN ADRESİ İLE EĞİTİM BİRLİĞİ, ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN SEVK EVRAKINI ALAN YÜKÜMLÜLERE İSE SEVK EVRAKINI ALDIĞI ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI İLE EĞİTİM BİRLİĞİ ARASI ESAS ALINARAK VERİLMEKTEDİR. YÜKÜMLÜLER İSİMLERİNE YAPILAN ÖDEMELERİ PTT ŞUBELERİNDEN VEYA PTT KARTI İLE PTTMATİKLERDEN ALABİLECEKLERDİR

7. SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUCU TERTİP EDİLDİĞİ SINIF OKULU/EĞİTİM MERKEZLERİNE KATILMAYAN YÜKÜMLÜLER BAKAYA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKTIR.

8. 7179 SAYILI ASKERALMA KANUNUNUN 27’NCİ MADDESİ GEREĞİNCE BU DUYURU YÜKÜMLÜLERE TEBLİĞ MAHİYETİNDEDİR

9. YÜKÜMLÜLER BU DUYURU METNİNE https://asal.msb.gov.tr İNTERNET ADRESİNDEN VE TRT TELETEKSTEN ULAŞABİLİRLER.