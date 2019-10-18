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2020 yılı bütçesi TBMM'ye sunuldu

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan teklifle, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 82 milyar 21 milyon 197 bin TL, özel bütçeli idarelere 82 milyar 423 milyon 174 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 7 milyar 623 milyon 700 bin TL ödenek veriliyor.

Teklifle, genel bütçenin gelirleri 941 milyar 944 milyon TL, özel bütçeli idarelerin gelirleri 12 milyar 464 milyon 193 bin TL'si öz gelir, 71 milyar 162 milyon 721 bin TL'si Hazine yardımı olmak üzere, toplam 83 milyar 626 milyon 914 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 7 milyar 488 milyon 375 bin TL'si öz gelir, 135 milyon 325 bin TL'si Hazine yardımı olmak üzere, toplam 7 milyar 623 milyon 700 bin TL olarak tahmin ediliyor.

Özel bütçeli idarelerin net finansmanı 138 milyon 350 bin TL olarak öngörülüyor.

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